Kurseinbruch

Alstom haben im Handel am Freitag einen Kurseinbruch erlitten.

Die Aktie des Bahnzulieferers Alstom fiel zuletzt an der EURONEXT um 29,95 Prozent auf 16,00 Euro ein und erreichte damit ein neues Mehrjahrestief. Seit den Jahreshochs im Februar hat sich der Kurs halbiert.

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Die Aktie reagierte damit auf die Rücknahme finanzieller Ziele für das laufende Geschäftsjahr. So wurden am Donnerstagabend der Ausblick für den angestrebten freie Barmittelzufluss als auch für die operative Marge vom Unternehmen gekappt. Analyst Martin Wilkie von der Citibank sprach von einem Rückschlag. Trotzdem will er an seiner Kaufempfehlung festhalten. Die Warnung bedeute eine Verzögerung, nicht jedoch ein Ende des Turnarounds. Auch bei Jefferies änderte man die bestehende Kaufempfehlung nicht. Die Nachfrage bleibe hoch und die Auftragsbestände stiegen. Was derzeit stocke, sei die Ausführung der Projekte.

/mf/stk

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PARIS (dpa-AFX)