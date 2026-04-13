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Kurseinbruch

Meme-Star Avis Budget-Aktie in Turbulenzen: Historischer Absturz folgt auf "epischen" Short Squeeze

23.04.26 09:27 Uhr
Spekulationsblase geplatzt? Warum die Rally der Avis-Aktie an der NASDAQ implodiert | finanzen.net

Nach einer spektakulären Rallye gerät die Aktie von Avis Budget massiv unter Druck. Hinweise auf einen nachlassenden Short Squeeze und fundamentale Zweifel sorgen für einen abrupten Stimmungswechsel.

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• Massive Kursrally bei Avis kippt in deutliche Korrektur
• Short Squeeze durch knappen Free Float getrieben
• Bewertung weit über fundamentalen Kennzahlen

Am Mittwoch drehte die Aktie der Avis Budget Group scharf nach unten. Nach einer Rally, die den Kurs innerhalb eines Monats vervierfacht hatte, verlor das Papier an der NASDAQ 37,82 Prozent und schloss bei 443,94 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel setzte sich der Abverkauf fort: Es ging weitere 3,14 Prozent auf rund 430 US-Dollar nach unten.

Zuvor hatte die Aktie extreme Ausschläge gezeigt: Im Tagesverlauf stieg sie am Mittwoch bis auf 847,70 US-Dollar und markierte damit ein Rekordhoch. Zum Vergleich: noch im März hatte der Kurs unter 90 US-Dollar gelegen.
Der Rücksetzer spricht dafür, dass der Short Squeeze an Kraft verliert, der den Kurs zuletzt in kaum noch nachvollziehbare Höhen getrieben hatte.

Künstliche Knappheit als Rallyauslöser

Treiber der Kursexplosion seit März ist eine ungewöhnliche Eigentümerkonstellation. Die US-amerikanischen Hedge-Fonds-Manager SRS Investment Management und Pentwater Capital Management kommen rechnerisch auf mehr als 100 Prozent der ausstehenden Aktien - ermöglicht durch die Kombination aus Direktbeteiligungen und bar abgerechneten Total Return Swaps. SRS-Chef Jagdeep Pahwa sitzt zugleich als Executive Chairman im Unternehmen und ist bis zur Vorlage der Quartalszahlen an Verkaufsrestriktionen gebunden. Der ohnehin knappe Streubesitz setzte daher Leerverkäufer unter Zugzwang: Steigende Kurse erzwangen Eindeckungen und verstärkten die Aufwärtsbewegung zusätzlich - ein Muster, das an frühere Fälle wie GameStop erinnert.

Fundamentale Bewertung

Fundamental lässt sich das Kursniveau kaum rechtfertigen. Auf Basis der für 2026 erwarteten Gewinne liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis jenseits der Marke von 100. Auch beim EBITDA-Multiplikator hebt sich Avis mit rund dem Faktor 30 deutlich vom historischen Schnitt um 10 ab. Der Vergleich mit Hertz macht die Diskrepanz greifbar: Bei rund 75 Prozent des Avis-Umsatzes bringt der Wettbewerber nur einen Bruchteil der Marktkapitalisierung auf die Waage.

Analystenstimmen zeichnen eindeutiges Bild

Entsprechend vorsichtig fallen die Einschätzungen aus. Von fünf bei TipRanks erfassten Analysten votieren drei mit "Halten", zwei empfehlen den Ausstieg. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 116,60 US-Dollar - mehr als 70 Prozent unter dem aktuellen Niveau.

Quartalszahlen als nächster Trigger

Der Blick richtet sich nun auf die Zahlen am 29. April. Am Markt kursieren Spekulationen über eine mögliche Kapitalerhöhung, mit der Avis seine Schulden von rund sechs Milliarden US-Dollar reduzieren könnte. Ein solcher Schritt würde zusätzlichen Druck auf den Kurs ausüben. Solange zentrale Anteilseigner gebunden bleiben, dürfte die Aktie anfällig für abrupte Bewegungen bleiben. Die jüngste Entwicklung deutet jedoch darauf hin, dass die Rally an Momentum verliert.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Bildquellen: arka38 / Shutterstock.com

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