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Kurserholung

Aktien von Lufthansa und Co. im Fokus: Stark fallender Ölpreis schiebt Airline-Aktien an

Aktien von Lufthansa und Co. im Fokus: Stark fallender Ölpreis schiebt Airline-Aktien an

Von dem stark nachgebenden Ölpreis dürften am Montag die Papiere der Fluggesellschaften profitieren.

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Im Handel auf XETRA verteuern sich Lufthansa um 2,83 Prozent auf 9,01 Euro und AIR France-KLM an der Euronext Paris um 4,22 Prozent. Ryanair steiegen in Dublin um 2,75 Prozent.

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Grund für den Ölpreisrückgang ist die Angriffspause des US-Militärs im Iran. Am Londoner Rohstoffmarkt fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent am Morgen auf zuletzt 90 US-Dollar. In der vergangenen Woche war der Preis in der Spitze auf über 100 Dollar geklettert.

"Das Öl unternimmt den ersten echten Versuch, wieder Diplomatie einzupreisen, nachdem US-Präsident das Ende einer Feuerpause erklärt hatte", schrieb Marktexperte Stephen Innes. Über sinkende Zinsen an den Kapitalmärkten bekämen Aktien und Anleihen Raum für eine Erholung.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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21.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
16.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets