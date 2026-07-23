Aktien von Lufthansa und Co. im Fokus: Stark fallender Ölpreis schiebt Airline-Aktien an
Von dem stark nachgebenden Ölpreis dürften am Montag die Papiere der Fluggesellschaften profitieren.
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Im Handel auf XETRA verteuern sich Lufthansa um 2,83 Prozent auf 9,01 Euro und AIR France-KLM an der Euronext Paris um 4,22 Prozent. Ryanair steiegen in Dublin um 2,75 Prozent.
Grund für den Ölpreisrückgang ist die Angriffspause des US-Militärs im Iran. Am Londoner Rohstoffmarkt fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent am Morgen auf zuletzt 90 US-Dollar. In der vergangenen Woche war der Preis in der Spitze auf über 100 Dollar geklettert.
"Das Öl unternimmt den ersten echten Versuch, wieder Diplomatie einzupreisen, nachdem US-Präsident das Ende einer Feuerpause erklärt hatte", schrieb Marktexperte Stephen Innes. Über sinkende Zinsen an den Kapitalmärkten bekämen Aktien und Anleihen Raum für eine Erholung.
/bek/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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