Siemens Energy-Aktie erholt sich weiter: Bericht über Abspaltungspläne sorgt für Aufmerksamkeit
Die Aktien von Siemens Energy haben ihre Kurserholung am Donnerstag bis an ihre 50-Tage-Linie fortgesetzt.
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Dabei gewannen die Papiere des DAX-Konzerns via XETRA bis zu 4 Prozent, nachdem Werte rund um Künstliche Intelligenz (KI) tags zuvor in den USA schon stark gewesen waren. Später notieren sie noch 3,45 Prozent im Plus bei 167,32 Euro. Siemens Energy profitiert im Zuge des KI-Booms insbesondere vom Energiebedarf der dafür notwendigen Rechenzentren.
Am Mittag erhielten die Papiere kurzzeitig frischen Schwung. Denn laut dem "Manager Magazin" winkt den Anlegern in Form einer "Mega-Abspaltung" ein weiteres Zuckerbrot. Es gehe um das Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen, und Ziel sei neben höheren Konzernmargen insbesondere ein Mehrwert für die Aktionäre, berichtet das Magazin aus ihnen vorliegenden Unterlagen.
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FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: Siemens Energy AG