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Kurserholung

Siemens Energy-Aktie erholt sich weiter: Bericht über mögliche Abspaltung im Fokus

18.06.26 14:06 Uhr
Siemens Energy-Aktie klettert: Bericht über mögliche Abspaltung treibt Fantasie der Anleger | finanzen.net

Die Aktien von Siemens Energy haben ihre Kurserholung am Donnerstag über ihre 50-Tage-Linie fortgesetzt. Das steckt dahinter

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Aktien
Siemens Energy AG
171,22 EUR 10,80 EUR 6,73%
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Dabei gewannen die Papiere des DAX-Konzerns via XETRA zeitweise 4,96 Prozent auf 169,76 Euro, nachdem Werte rund um Künstliche Intelligenz (KI) tags zuvor in den USA schon stark gewesen waren. Siemens Energy profitiert im Zuge des KI-Booms insbesondere vom Energiebedarf der dafür notwendigen Rechenzentren.

Am Mittag erhielten die Papiere frischen Schwung. Denn laut dem "Manager Magazin" winkt den Anlegern in Form einer möglichen "Mega-Abspaltung" ein weiteres Zuckerbrot. Es gehe um das Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen, und Ziel sei neben höheren Konzernmargen insbesondere ein Mehrwert für die Aktionäre, berichtet das Magazin aus ihm vorliegenden Unterlagen. Siemens Energy äußerte sich nicht dazu, sondern verbreitete eine allgemeine Stellungnahme. Es werde ständig geprüft, wie man die bestmögliche Unternehmens-Aufstellung haben kann.

Laut Ajay Patel von Goldman Sachs würde diese Abspaltung gut zur zuletzt im Rahmen von Investorenveranstaltungen präsentierten Strategie des Unternehmens und auch den Aussagen des Managements passen. Die vom Magazin genannten Ziele der Separierung hält Patel für plausibel. Insgesamt bleibt er optimistisch mit Blick auf die großen Themen KI-Rechenzentren, Netzwerkinvestitionen und Energiesicherheit. Auch nach dem guten Lauf sieht er angesichts des Bewertungsrückstands gegenüber GE Vernova noch enormes Potenzial.

Siemens Energy liegen 2026 derzeit mit 42 Prozent im Plus und haben seit dem Tief im Herbst 2023 ihren Wert um das 26-fache gesteigert.

/ag/ajx/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Siemens Energy AG

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