Kursgewinne in der Branche

Die Rheinmetall-Aktie hat in den letzten zwei Tagen leicht nachgegeben. Jüngste Branchennews sorgen dennoch für Zurückhaltung.

• Rheinmetall: Fortschritte im Marineprogramm Klasse 424

• Ausbau von Produktions- und Logistikstandorten

• Positive Impulse für den gesamten Rüstungssektor



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Auch am Freitag rückt der deutsche Verteidigungssektor erneut ins Zentrum des Anlegerinteresses, wobei insbesondere die operativen Fortschritte bei Rheinmetall die Marktstimmung prägen. Während sich Branchengrößen in einem weiterhin robusten Marktumfeld bewegen, untermauert Rheinmetall durch drei aktuelle Meldungen seine ambitionierte Wachstumsstrategie.

Das sorgt bei der Rheinmetall-Aktie für Kursbewegungen: Auf XETRA legt der Anteilsschein um 1,06 Prozent auf 1'513,60 Euro zu. Die Aktie reagiert auf die Nachricht über beschleunigte Fertigungsprozesse im Marinebereich sowie Investitionen in die Logistikstruktur, was das Vertrauen der Investoren in die Lieferfähigkeit des Konzerns stärkt.

Der Branchenkollege RENK gewinnt im Windschatten daneben 4,55 Prozent auf 55,33 Euro, für HENSOLDT geht es um 1,24 Prozent auf 81,78 Euro hoch und TKMS gewinnen 6,24 Prozent auf 90,20 Euro.

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Meilenstein für Rheinmetall Naval Systems beim Flottendienstboot

Ein wesentlicher Treiber für die positive Wahrnehmung ist der vorzeitige Start der Fertigung für das letzte von insgesamt drei Flottendienstbooten der Klasse 424. Wie aus einer Pressemitteilung von Rheinmetall hervorgeht, konnte Rheinmetall Naval Systems die Produktion dieses strategisch wichtigen Aufklärungsschiffs früher als ursprünglich geplant aufnehmen. Der Konzern betont hierbei die Bedeutung des Projekts: "Der vorgezogene Brennstart, mit dem sich nun alle Schiffe dieser Klasse im Bau befinden, ist weit mehr als ein technischer Meilenstein - er ist ein strategisches Signal. In der aktuellen sicherheitspolitischen Lage, die sich schneller verändert als je zuvor, leisten wir als Industriepartner unseren Beitrag für eine beschleunigte Aufrüstung. Geschwindigkeit ist heute ein sicherheitsrelevanter Faktor - und genau hier setzen wir an", wird Tim Wagner, CEO der Rheinmetall-Division Naval Systems, zitiert.

Dieser Erfolg in der Zusammenarbeit mit der ARGE 424 zeige die Leistungsfähigkeit des Verbunds. Für den Kapitalmarkt ist dieser Fortschritt von Bedeutung, da die zeitgerechte Umsetzung von Großprojekten das Risiko von Pönalen minimiert und die Margensicherheit erhöht.

Investitionen in die Standortsicherung und Logistik

Parallel zum maritimen Großprojekt investiert Rheinmetall konsequent in die Erweiterung seiner physischen Infrastruktur, um die gestiegene Nachfrage logistisch bewältigen zu können. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist der Bau einer neuen Werkstatt- und Lagerhalle am Standort Studen in der Schweiz. Laut einer Pressemitteilung vom Freitag soll das neue Gebäude mit einer Fläche von 1.500 Quadratmetern die Kapazitäten erheblich steigern. Am Standort des Erprobungszentrums Ochsenboden, der durch die Rheinmetall Waffe Munition Schweiz AG betrieben wird, könnten Ressourcen durch die gezielte Nutzung der bestehenden Infrastruktur effizient eingesetzt und wertvolle Synergien realisiert werden, heißt es von Seiten des Unternehmens.

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Rheinmetall plant Satelliten-Testzentrum in Norwegen

Rheinmetall plant zudem ein Satelliten-Testzentrum in Norwegen. Wie Rheinmetall mitteilte, wurde eine entsprechende Absichtserklärung mit der norwegischen Stadt Andoy unterzeichnet. Geplant sei eine integrierte Prozessanlage, die Rheinmetall Integrated Process Facility (RhIPF), im Praerien Business Park in Andenes. Die geplante Anlage soll als Satelliten-Testzentrum dienen und einen wesentlichen Beitrag zum wachsenden Cluster der Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie auf der norwegischen Insel Andoya leisten.

Das Projekt steht laut Mitteilung unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung der Rheinmetall AG. Rheinmetall behält die Exklusivrechte an einem ausgewiesenen Gebiet in Andoy.

Positives Marktumfeld für RENK, HENSOLDTund TKMS

Die positiven Nachrichten von Rheinmetall strahlen am heutigen Handelstag auch auf andere Schwergewichte der Branche aus. Da Unternehmen wie RENK als Getriebespezialist und HENSOLDT im Bereich der Sensorik oft in dieselben nationalen und internationalen Plattformen integriert sind, profitiert der gesamte Sektor von der hohen Taktzahl in der Produktion. Auch für TKMS bleibt die Dynamik im Marinesektor entscheidend, da die erfolgreiche Abwicklung der Flottendienstboote - in Kooperation mit den Partnern der ARGE - die Leistungsfähigkeit des deutschen Schiffbaus insgesamt unter Beweis stellt. Die Marktteilnehmer richten ihren Blick dabei verstärkt auf die Synergieeffekte innerhalb der Verteidigungsindustrie, die durch eine beschleunigte Modernisierung der Streitkräfte getragen wird.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires