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Siemens Energy-Aktie klettert auf Rekordhoch - Starke ABB-Zahlen

22.04.26 15:56 Uhr
Siemens Energy-Aktie auf Rekordhoch - ABB-Zahlen treiben an | finanzen.net

Die Aktien von Siemens Energy sind am Mittwoch im Windschatten starker Quartalszahlen von ABB auf ein Rekordhoch gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
177,34 EUR 11,36 EUR 6,84%
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Mit einem Kursplus der Siemens Energy-Aktie via XETRA von zuletzt 6,29 Prozent auf 177,44 Euro lagen die Papiere des Energietechnikkonzerns damit klar an der Spitze des DAX. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt der Kursgewinn mehr als 45 Prozent. Auch in diesem Vergleich sind die Titel Spitzenreiter im deutschen Leitindex.

Händler verwiesen zur Begründung des aktuellen Höhenflugs auf die positive Geschäftsentwicklung des Technologiekonzerns ABB. Die Schweizer fuhren im ersten Quartal einen Rekordauftragseingang von 11,3 Milliarden US-Dollar ein. Dieser liegt um 16 Prozent über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten. Gleichzeitig hob der Konzern die Ziele für das Wachstum und die Profitabilität an.

Vor allem der starke Auftragseingang von ABB ist laut Analysten zentraler Kurstreiber - die Bestellungen im Segment Rechenzentren waren dreistellig gestiegen. Analyst Phil Buller von JPMorgan sprach von guten Nachrichten für die Investitionsgüterbranche.

/edh/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Siemens Energy AG

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