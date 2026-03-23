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Kursrally geht weiter

Commerzbank bleibt ein Politikum: Wie schlägt sich die Aktie im Übernahmekampf gegen die UniCredit?

25.03.26 09:58 Uhr
Politikum Commerzbank: Wie der Übernahmedruck die Aktie weiter antreibt | finanzen.net

Die Commerzbank-Aktie steht im Spannungsfeld von Übernahmespekulationen und politischem Einfluss. Anleger setzen auf steigende Bewertungen.

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• Übernahmespekulation treibt Commerzbank-Kursentwicklung
• Politischer Einfluss als entscheidender Faktor
• Bewertung stark von Erwartungen geprägt

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Die Commerzbank-Aktie hat sich fest in der Rolle eines wirtschaftspolitischen Zankapfels etabliert. Was als strategische Beteiligung der italienischen UniCredit begann, hat sich längst zu einer Kraftprobe zwischen Frankfurt, Mailand und dem Berliner Kanzleramt ausgeweitet. Inmitten dieser "feindlichen" Übernahmeofferte zeigt das Papier eine bemerkenswerte Resilienz, die vor allem durch die massive Übernahmefantasie und den politischen Widerstand gegen einen Ausverkauf der zweitgrößten deutschen Privatbank genährt wird.

Vom Mauerblümchen zum Spekulationsobjekt

Um die aktuelle Kursdynamik zu verstehen, lohnt ein Blick zurück auf die Bewertung vor dem großen Paukenschlag. Bevor die ersten konkreten Gerüchte über ein massives Interesse der UniCredit den Markt im September 2024 elektrisierten, fristete die Aktie ein vergleichsweise ruhiges Dasein und pendelte unterhalb von 13 Euro. Seitdem hat das Papier eine rasante Rally hinter sich, die es weit über die 30-Euro-Marke katapultiert hat. Dieser Kurssprung spiegelt nicht nur die operativen Fortschritte der Bank wider, sondern vor allem die Erwartung der Anleger, dass die Unabhängigkeit der Commerzbank nur für einen sehr hohen Preis aufzugeben ist.

Die Bundesregierung als Schutzwall und Bremsklotz

Die Aktie ist deshalb ein Politikum, weil der Bund immer noch als Ankeraktionär mitmischt. Die Bundesregierung hat unmissverständlich klargestellt, dass sie eine überstürzte Übernahme durch die Italiener ablehnt. Berlin fürchtet um die Kreditversorgung des deutschen Mittelstands und den Verlust nationaler Souveränität im Finanzsektor. Diese politische Rückendeckung für den Eigenständigkeitskurs von Konzernchefin Bettina Orlopp wirkt für die Aktie wie ein doppelter Boden. Investoren wissen, dass UniCredit-Chef Andrea Orcel nicht nur den Markt überzeugen, sondern auch politische Hürden in Berlin und bei der Bankenaufsicht überwinden muss, was die Spekulationen über eine Nachbesserung des Angebots dauerhaft befeuert.

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Abwehrstrategie durch Renditeversprechen

Das Management der Commerzbank nutzt die politische Flanke, um die eigene Bewertung nach oben zu treiben. Statt sich passiv dem Schicksal zu ergeben, kontert Frankfurt mit ambitionierten Zielen bis zum Jahr 2030. Höhere Dividendenversprechen und umfangreiche Aktienrückkaufprogramme sollen den Aktionären beweisen, dass die Bank allein wertvoller ist als im Verbund mit der UniCredit. Diese Strategie geht bisher auf: Solange UniCredit ihr offizielles Tauschangebot von 0,485 eigenen Aktien pro Commerzbank-Anteil nicht durch eine attraktive Barkomponente ergänzt, bleibt die Aktie im Übernahmekampf stabil. Die Marktteilnehmer setzen darauf, dass der politische Druck die Italiener entweder zu einem Rückzug oder zu einem deutlich teureren Angebot zwingen wird.

Geopolitische Entspannung stützt das Bankenumfeld

Zusätzlich zur Übernahmeschlacht profitiert die Aktie aktuell von einem sich aufhellenden globalen Umfeld. Die jüngsten Berichte über einen 15-Punkte-Plan zur Befriedung des Iran-Konflikts haben die Angst vor einer Rezession und steigenden Kreditausfällen im Euroraum gemildert. Da die Commerzbank als klassische Geschäftsbank stark von der konjunkturellen Lage in Deutschland abhängt, wirkt jede geopolitische Entspannung wie ein zusätzlicher Katalysator für den Kurs. In der Kombination aus politischem Schutzschirm, operativer Stärke und Fusionsdruck bleibt die Commerzbank-Aktie damit eines der volatilsten Papiere im DAX.

Am Mittwoch sind bei der Commerzbank-Aktie auf XETRA einmal mehr deutliche Gewinne zu sehen: Es geht zeitweise um 2,86 Prozent auf 32,34 Euro nach oben.

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Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

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