Kursrally geht weiter

Die Infineon-Aktie setzt ihre beeindruckende Rally fort und steigt auf den höchsten Stand seit der Dotcom-Ära.

• Infineon-Aktie überspringt Marke von 70 Euro

• KI-Boom und NVIDIA-Zahlen treiben Halbleitersektor an

• Citigroup hebt Kursziel auf 80 Euro an



Wer­bung Wer­bung

Der Halbleiterkonzern Infineon setzt seine Rally ungebremst auch am Freitag weiter fort. Angetrieben von einem globalen Nachfrage-Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz und Branchenstimmen hat die Aktie im XETRA-Handel am Freitag die psychologisch wichtige Marke von 70 Euro durchbrochen. In der Spitze kletterte das Papier bis auf 71,18 Euro, zuletzt stand noch ein Plus von 4,03 Prozent auf 70,74 Euro an den Kurstafeln. Damit markiert der DAX-Titel den höchsten Stand seit rund 26 Jahren und lässt die Kursmarken aus der Zeit kurz nach der Jahrtausendwende charttechnisch hinter sich.

KI-Rally und ein Analysten-Hammer entfachen das Kursfeuerwerk

Der aktuelle Höhenflug von Infineon ist das Ergebnis einer massiven sektoralen Neubewertung. Als Katalysator wirkten in den vergangenen Handelstagen allen voran die glänzenden Quartalszahlen des US-Branchenprimus NVIDIA sowie neue Impulse der Branchengröße OpenAI . Da Halbleiter und Leistungselektronik das physische Rückgrat jeder KI-Infrastruktur bilden, weitet sich der Boom nun auch auf die europäischen Zulieferer aus. Bereits Anfang Mai hatte das Münchner Unternehmen die eigenen Jahresprognosen angehoben, da sich die Auftragseingänge im strategisch wichtigen Automotive-Segment sowie bei industriellen Anwendungen signifikant verbesserten.

Zusätzlichen Treibstoff lieferte am Markt eine vielbeachtete Großstudie der US-Investmentbank Citigroup. Die Analysten hoben ihr Kursziel für den deutschen Halbleiterkonzern von 52 auf 80 Euro an und untermauerten ihre Kaufempfehlung. Die Experten begründen diesen Schritt mit der Erwartung einer anhaltenden Sonderkonjunktur und exzellenten langfristigen Wachstumsperspektiven, wodurch die Aktie im Tech-Sektor zu den absoluten Top-Performern des Jahres avanciert.

Wer­bung Wer­bung

Infineon-Aktie mit durchwachsener Börsengeschichte

Für langjährige Marktteilnehmer gleicht der Sprung über die 70-Euro-Marke einer historischen Genugtuung. Das letzte Mal, dass Infineon-Papiere auf diesem Bewertungsniveau gehandelt wurden, liegt mehr als ein Vierteljahrhundert zurück. Im Frühjahr des Jahres 2000 - auf dem absoluten Scheitelpunkt der damaligen Dotcom-Blase - markierte die Aktie kurz nach ihrem Börsengang ein Allzeithoch bei über 83 Euro, ehe das Platzen der Technologieblase den Titel in eine jahrzehntelange Durststrecke stürzte.

Im laufenden Jahr präsentiert sich die Aktie nun ausgesprochen stark und ist mit deutlichem Abstand der beste DAX-Wert des Jahres 2026. Seit dem Jahresstart verbuchte der Titel ein Kursplus von rund 87 Prozent, während sich die Wertsteigerung auf Sicht der vergangenen 12 Monate sogar auf über 111 Prozent beläuft. Das Erreichen des Multi-Dekaden-Hochs untermauert, dass die einstige Krisenaktie endgültig zu einem globalen Profiteur der digitalen Transformation gereift ist.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.