T3 Defense-Aktie sorgt weiter für Furore: Vom Micro Cap zum Börsenstar?

Kursrally geht weiter

30.07.26 12:16 Uhr

Nach einem Reverse Stock Split und dem Einstieg eines neuen Großaktionärs erlebt die T3 Defense-Aktie eine außergewöhnliche Kursrally.

• Der neue Großaktionär, die israelische Investmentgesellschaft X S.E. Security and Defense Ltd., zeigt Interesse an der Firma, die sich vom Devisen-Softwareanbieter zum Rüstungskonzern wandelte, wobei die aktuelle Volatilität vor allem auf die dünne Handelbarkeit und spekulative Faktoren zurückzuführen ist.

• Der Aktiensplit reduzierte den Streubesitz erheblich auf etwa eine Million Aktien, was die Aktie extrem kurssprunganfällig macht, da schon geringe Handelsvolumina große Kursbewegungen verursachen können.

• Die T3 Defense-Aktie verzeichnet einen enormen Kursanstieg von über 1.000 Prozent innerhalb weniger Tage, hauptsächlich durch einen radikalen Aktiensplit und die Beteiligung eines neuen Großaktionärs.

T3-Defense-Aktie schießt weiter nach oben

Auslöser sind ein radikaler Aktiensplit und ein neuer Großaktionär bei DFNS

Stark verkleinerter Streubesitz macht die Aktie extrem kurssprunganfällig

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Die Aktie von T3 Defense schießt im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ am Donnerstag um rund 81 Prozent auf 90,89 US-Dollar nach oben und setzt damit eine außergewöhnliche Serie fort. Binnen fünf Handelstagen hat sich der Kurs der kleinen Rüstungsholding um mehr als 1.000 Prozent erhöht. Für Anleger stellt sich die Frage, was hinter dem Kurssprung bei der einstigen Devisen-Softwarefirma steckt.

Ein radikaler Aktiensplit verengt den Streubesitz T3 Defense-Aktie

Zehn Tage vor dem aktuellen Kurssprung, am 20. Juli, vollzog das Unternehmen einen Reverse-Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 125. Wie T3 Defense mitteilte, sank die Zahl der ausstehenden Aktien dadurch von rund 139,8 Millionen auf etwa eine Million. Ziel des radikalen Schritts war es, den Mindestkurs für die fortgesetzte Notierung an der NASDAQ zu erfüllen. Ein derart kleiner Streubesitz macht Micro-Cap-Aktien besonders anfällig für starke Kursausschläge, weil schon vergleichsweise geringe Handelsvolumina den Kurs deutlich bewegen können.

Neuer Großaktionär meldet Beteiligung per Sacheinlage

Zusätzlichen Schub erhielt die Aktie durch eine Beteiligungsmeldung. Die israelische Investmentgesellschaft X S.E. Security and Defense Ltd. um deren Chef Elad Shohat zeigte der US-Börsenaufsicht SEC am 24. Juli per Schedule 13D eine Beteiligung von 16,67 Prozent an. Die zugrunde liegenden Aktien stammen jedoch nicht aus einem Kauf am freien Markt, sondern aus einer Sacheinlage. Sie wurden im Tausch gegen einen 60-prozentigen Anteil an der israelischen Drohnenfirma Project35, einen Schuldschein über 1,25 Millionen US-Dollar sowie die Übernahme einer Investitionszusage von 2,5 Millionen US-Dollar ausgegeben. Eine Schedule 13D signalisiert, anders als eine passive 13G, dass sich ein Aktionär aktiv einbringen könnte, feste Zusagen für weitere Transaktionen gibt es nach bisherigem Stand jedoch nicht.

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Vom Devisenhändler zur Verteidigungsholding

Der rasante Kursverlauf lässt sich nur im Kontext des Umbaus verstehen, den das Unternehmen hinter sich hat. Bis Anfang Februar 2026 trat der heutige Rüstungskonzern noch als Devisen-Softwareanbieter Nukkleus auf, bevor er sich in T3 Defense umbenannte und zu einer Holding für Rüstungszulieferer wandelte, darunter Anbieter von Generatoren für Iron-Dome-Abschusssysteme, Drohnen-Nutzlasten und GPS-unabhängiger Navigationstechnik. Erst in der ersten Juliwoche hatte T3 Defense eine 60-prozentige Mehrheitsbeteiligung an Project35 bekanntgegeben, einem israelischen Entwickler von Drohnen und Abfangsystemen gegen unbemannte Flugkörper, und damit sein Portfolio um Systeme gegen Drohnenangriffe erweitert.

Wachstumsstrategie kostet Geld

Die Wachstumsstrategie kostet Geld. Laut dem jüngsten Quartalsbericht verzeichnete T3 Defense im ersten Jahresviertel 2026 einen Nettoverlust von rund 3,8 Millionen US-Dollar und einen negativen operativen Cashflow von etwa 4,9 Millionen US-Dollar. Finanziert wird der Ausbau unter anderem über Kapitalspritzen wie eine im Februar vereinbarte Privatplatzierung von bis zu 20 Millionen US-Dollar durch die Investmentgesellschaft Esousa Group Holdings. Die Kombination aus dünnem Streubesitz, frischem Aktionärsengagement und wiederkehrendem Kapitalbedarf macht T3 Defense zu einem der derzeit volatilsten Titel unter den Rüstungswerten.

Ob X S.E. Security and Defense sein Engagement ausbaut oder die angedeutete Folgetransaktion mit T3 Defense tatsächlich zustande kommt, dürfte den nächsten Kursimpuls liefern. Bis dahin bleibt die Aktie in erster Linie ein Spekulationsobjekt, dessen Ausschläge stärker von der dünnen Handelbarkeit als von der operativen Entwicklung getrieben werden.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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