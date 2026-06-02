Kursrally

Die Marvell-Aktie peilt neue Höchststände an. Aussagen von NVIDIA-Chef Jensen Huang treiben den Chipentwickler weiter an.

• Marvell-Aktie auf Rekordkurs

• NVIDIA-Chef Jensen Huang bezeichnete das Unternehmen als das nächste "Billion-Dollar-Unternehmen"

• NVIDIA ist bereits in Marvell investiert



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Die Marvell-Aktie hat am Dienstag einen deutlichen Kurssprung hingelegt und kletterte um über 32 Prozent, wobei im Handelsverlauf bei 291,30 US-Dollar ein neuer Höchststand erreicht wurde. Diese Tendenz setzt sich am Mittwoch weiter fort - vorbörslich gewinnt die Aktie zeitweise 12,79 Prozent auf 327,98 US-Dollar.

Huang-Kommentar sorgt für Kursexplosion

Für die starke Kursbewegung war laut Reuters vor allem ein Auftritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang während der Computex-Messe in Taipeh verantwortlich. Dort bezeichnete Huang den Halbleiterhersteller Marvell als das nächste "Billion-Dollar-Unternehmen".

Der NVIDIA-CEO betonte Marvells Rolle bei der Bereitstellung von Mikrochips und der notwendigen Infrastruktur für Rechenzentren und Cloud Computing. Eben dies mache den Chipentwickler "so essenziell" und zum nächsten "Billion-Dollar-Unternehmen".

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Die Aussage traf auf ein ohnehin positives Marktumfeld für KI-Aktien. Die Marktkapitalisierung von Marvell liegt aktuell bei 191,96 Milliarden US-Dollar und liegt damit noch deutlich unter der von Huang genannten Billionenmarke.

Enge Verbindung zu NVIDIA

Wie Reuters berichtet, hatte NVIDIA bereits Anfang des Jahres 2 Milliarden US-Dollar in Marvell investiert. Hintergrund der Zusammenarbeit ist die Entwicklung kundenspezifischer KI-Chips, die mit NVIDIAs Netzwerktechnologie und Prozessoren kombiniert werden können.

Die Partnerschaft soll es Kunden erleichtern, maßgeschneiderte KI-Lösungen aufzubauen. Marvell nimmt dabei eine wichtige Rolle bei der Vernetzung und Integration von Rechenzentrumsinfrastruktur ein, wie Reuters erläutert.

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Was das für Anleger bedeutet

Die jüngste Kursrally zeigt, wie stark Aussagen führender Branchenvertreter derzeit auf KI-bezogene Aktien wirken können. Gleichzeitig basiert die aktuelle Aufmerksamkeit nicht allein auf dem Kommentar von Jensen Huang. Laut Reuters verfügt Marvell über eine enge Partnerschaft mit NVIDIA und erwartet ein stark wachsendes Geschäft im Bereich kundenspezifischer KI-Chips und Rechenzentrumsinfrastruktur.

Für Anleger rücken damit vor allem die operative Entwicklung und die Umsetzung der Wachstumsziele in den Mittelpunkt. Wer investiert ist oder einen Einstieg prüft, sollte die weitere Entwicklung des KI-Geschäfts, die Umsatzentwicklung im Bereich kundenspezifischer Chips sowie die Fortschritte der Zusammenarbeit mit NVIDIA beobachten.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net