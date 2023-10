Kursreaktion der Multitude SE (ex Ferratum-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

Meldepflicht nachgekommen

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei Multitude SE (ex Ferratum informiert.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Multitude SE (ex Ferratum am 28.09.2023 informiert. Am 03.10.2023 wurde der Handel mit Multitude SE (ex Ferratum-Anteilen gemeldet. Im Portfolio von Multitude SE (ex Ferratum-Sonstige Führungsperson Krause, Dr. Clemens kam es am 28.09.2023 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 984 Aktien zu jeweils 3,39 EUR hinzu. Im FSE-Handel gewannen die Multitude SE (ex Ferratum-Papiere letztlich 1,80 Prozent auf 3,34 EUR.

Die Multitude SE (ex Ferratum-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,80 Prozent auf 3,22 EUR. Die Aktien von Multitude SE (ex Ferratum sind unterdessen 71,21 Mio. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 21.577.800.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 28.09.2023 erfasst. Zu diesem Zeitpunkt gingen 547 Anteile zu jeweils 3,39 EUR an Kabele, Mr Kornel Sonstige Führungsperson.

Redaktion finanzen.net