Cathie Wood kauft den Dip bei Palantir-Aktie und Shopify – was Anleger daraus lernen können

Kursrückgänge genutzt

04.11.26 14:21 Uhr

An der Börse läuft es für zwei bekannte Wachstumsunternehmen derzeit nicht nach Plan. Eine prominente Investorin reagiert darauf mit bemerkenswerten Transaktionen – was steckt wirklich dahinter?

• Die Käufe bei Shopify und Palantir sind Teil von Woods langfristiger Strategie, Kursrückgänge für Positionserweiterungen zu nutzen, beinhalten aber auch hohe Kursschwankungen und sind keine kurzfristigen Signale.

• ARK Invest hat nach den Quartalszahlen rund 88.000 Shopify- und 64.000 Palantir-Aktien gekauft, obwohl beide Aktien trotz starkem Wachstum an der Börse nachgaben.

ARK kauft nach den Zahlen rund 88.000 Shopify- und 64.000 Palantir-Aktien

Beide Aktien geben nach Quartalszahlen trotz kräftigen Wachstums nach

Bei Palantir reichen die neuen Kursziele von 130 bis 265 US-Dollar

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Cathie Wood hat den Kursrückgang nach den Quartalszahlen für Zukäufe genutzt. Ihre Fondsgesellschaft ARK Invest erwarb am Dienstag rund 88.000 Aktien von Shopify und knapp 64.000 Aktien von Palantir. Die Reaktion an der Börse fiel bei beiden Unternehmen trotz kräftiger Geschäftszahlen negativ aus. Die Shopify-Aktie schloss am Dienstag bei 142,57 US-Dollar und damit 8,74 Prozent im Minus. Im vorbörslichen Handel an der NASDAQ geht es am Mittwoch lediglich um 0,30 Prozent auf 143,00 US-Dollar nach oben. Palantir setzt seinen Abwärtstrend fort: Nachdem das Papier am Dienstag bereits 1,65 Prozent auf 175,40 US-Dollar verloren hatte, gibt es vor US-Börsenstart weitere 5,03 Prozent auf 166,58 US-Dollar nach. Beide Konzerne hatten ihre Umsätze kräftig gesteigert, doch an der Börse standen andere Kennzahlen im Fokus.

Wie ARK die Käufe auf seine Fonds verteilt

Ein Blick auf die einzelnen Transaktionen zeigt ein klares Muster: Wood stockte beide Positionen über mehrere ihrer Fonds hinweg in vergleichsweise kleinen Tranchen auf. Shopify landete im Flaggschifffonds ARKK sowie in ARKW und ARKF. In jedem dieser Fonds entsprach der Zukauf rund 0,15 Prozent des Fondsvermögens. Den größten Anteil nahm ARKK mit gut 63.000 Aktien auf. Bei Palantir griffen sogar fünf ETFs von ARK zu, wobei die Käufe jeweils rund 0,1 Prozent des Fondsvermögens ausmachten.

Gleichzeitig nahm ARK auch Verkäufe vor. Besonders auffällig waren dabei zwei bekannte Namen: ARKQ trennte sich von rund 12.500 Aktien von Alphabet, während ARKF seine Position bei CrowdStrike um etwa 6.900 Papiere reduzierte. Der gemessen am Fondsanteil größte Zukauf des Tages entfiel allerdings auf den Biotechfonds ARKG. Dieser erwarb rund 600.000 Aktien von COMPASS Pathways.

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Palantir-Aktie: Rekordwachstum, aber schwächere Abschlüsse

Warum die Palantir-Aktie trotz der starken Geschäftszahlen unter Druck geriet, zeigt ein genauerer Blick auf die Quartalsergebnisse. Das Unternehmen hatte am Montagabend nach US-Börsenschluss einen Umsatz von 2,313 Milliarden US-Dollar für das Quartal gemeldet. Das entspricht einem Plus von 96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und lag deutlich über der eigenen Prognose von 2,16 bis 2,164 Milliarden US-Dollar. Auch beim Ergebnis je Aktie legte Palantir kräftig zu: Es stieg auf 0,44 US-Dollar nach 0,18 US-Dollar ein Jahr zuvor. Zudem hob das Management seine Umsatzprognose für 2026 von zuvor 8,15 bis 8,158 Milliarden auf 8,53 bis 8,534 Milliarden US-Dollar an.

Allerdings fiel eine andere Kennzahl deutlich weniger überzeugend aus: Der Gesamtwert der neu abgeschlossenen Verträge erhöhte sich lediglich um 6 Prozent auf 2,918 Milliarden US-Dollar. Im US-Geschäft mit Unternehmenskunden betrug das Wachstum 11 Prozent. Louie DiPalma, Analyst bei William Blair, hält es für möglich, dass einige Anleger angesichts dieser Entwicklung beim Neugeschäft enttäuscht reagierten.

Damit steht die starke Umsatzentwicklung einer weniger dynamischen Entwicklung beim Vertragsabschluss gegenüber. CEO Alex Karp bezeichnete das Quartal in seinem Aktionärsbrief als außergewöhnlich. Mit Blick auf den Umsatz ist diese Einschätzung nachvollziehbar. Wenn dieser jedoch deutlich schneller wächst als das neu unterschriebene Vertragsvolumen, stellt sich die Frage, wie lange sich das hohe Wachstumstempo aufrechterhalten lässt.

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Shopify verfehlt beim Handelsvolumen die Erwartungen

Auch bei Shopify reichten starke Wachstumszahlen nicht aus, um die Anleger zu überzeugen. Das Unternehmen legte seine Quartalsergebnisse am Dienstag vor US-Börsenstart vor. Der Umsatz stieg um 32 Prozent auf 3,742 Milliarden US-Dollar, blieb damit aber knapp unter den erwarteten 3,75 Milliarden US-Dollar.

Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Handelsvolumen (GMV), das über die Plattform abgewickelt wurde. Es erreichte 119,1 Milliarden US-Dollar und lag damit knapp 30 Prozent über dem Vorjahreswert. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum allerdings noch knapp 32 Prozent betragen. Zudem verfehlte Shopify die Markterwartung von 120 Milliarden US-Dollar. Positiv entwickelte sich dagegen der Free Cashflow: Er erreichte 816 Millionen US-Dollar, die entsprechende Marge verbesserte sich von 18 Prozent im Vorjahresquartal auf 22 Prozent.

Präsident Harley Finkelstein betonte, Shopify sei ungewöhnlich gut darin, sowohl die aktuellen Bedürfnisse seiner Händler als auch deren künftige Anforderungen zu bedienen. Der Ausblick für das vierte Quartal macht jedoch deutlich, dass diese Doppelrolle mit steigenden Kosten verbunden sein könnte. Shopify rechnet mit einem Umsatzwachstum im niedrigen 30er-Prozentbereich, beim Bruttogewinn dagegen nur mit einem Plus im hohen 20er-Bereich. Dow Jones Newswires wertet diese Entwicklung als Hinweis auf wachsenden Kostendruck durch den Bedarf an Rechenleistung für künstliche Intelligenz sowie den Ausbau der Infrastruktur vor dem Weihnachtsgeschäft.

Analysten zwischen Zuversicht und Bewertungssorge

Wie unterschiedlich die Einschätzungen an der Wall Street ausfallen, zeigen die jüngsten Kurszielanpassungen für Palantir. Die Citigroup erhöhte ihr Kursziel bei einer Kaufempfehlung von 250 auf 265 US-Dollar. Morgan Stanley hob das Ziel von 205 auf 233 US-Dollar an, beließ die Einstufung aber unverändert bei Equal-weight. Auch die Royal Bank of Canada passte ihre Einschätzung nach oben an und erhöhte das Kursziel von 90 auf 130 US-Dollar. Dennoch bleibt sie bei ihrer Underperform-Einstufung.

Bei Shopify fiel die Reaktion ebenfalls differenziert aus. DA Davidson senkte das Kursziel am selben Tag von 200 auf 180 US-Dollar, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Das neue Kursziel basiert auf dem 60-Fachen des für 2027 erwarteten Free Cashflows. Jefferies bekräftigte unterdessen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 175 US-Dollar und rechnet nicht damit, dass die aktuelle Schwäche anhält.

Was Anleger aus Woods Zukäufen ablesen können

Die Käufe bei Shopify und Palantir passen zu einer Strategie, die ARK bereits bei anderen Investments verfolgt hat: Wood nutzt Kursrückgänge nach Geschäftszahlen oder Nachrichten wiederholt, um bestehende Positionen auszubauen. Ein Beispiel dafür ist SpaceX, wo ARK nach dem Börsengang im Juni trotz fallender Kurse mehrfach nachgekauft hatte.

Als Signal für Privatanleger sind die Transaktionen dennoch nur bedingt geeignet. Die Zukäufe bei Shopify und Palantir machten jeweils lediglich rund 0,1 bis 0,15 Prozent des Fondsvermögens aus. Gleichzeitig baute ARK andere Positionen ab. Die Transaktionen sind daher eher als Umschichtungen innerhalb der Portfolios zu verstehen und weniger als besonders große Überzeugungswetten auf die beiden Aktien.

Hinzu kommt, dass Woods Strategie erhebliche Kursschwankungen mit sich bringen kann. Ihr Ansatz, auf konzentrierte Wachstumsinvestments zu setzen und Positionen auch in Abwärtsphasen aufzustocken, zeigte sich insbesondere beim Flaggschifffonds ARKK. Nach seinem Rekordhoch im Februar 2021 folgte ein tiefer Einbruch.

Woods aktuelle Zukäufe spiegeln somit eine längerfristige Überzeugung wider und sind kein kurzfristiges Kurssignal. Wer Rücksetzer nach ihrem Vorbild zum Einstieg nutzt, muss ebenfalls bereit sein, zwischenzeitlich deutliche Verluste auszuhalten.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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