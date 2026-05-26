Beiersdorf-Aktie im Sinkflug: Analysten-Gespräch sorgt für Verkaufsdruck
Die in diesem Jahr bereits sehr schlecht gelaufenen Aktien von Beiersdorf sind am Freitagnachmittag weiter unter Druck geraten.
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Die Papiere von Beiersdorf sackten auf ein Tagestief bei 68,56 Euro ab. Er war zugleich der niedrigste Stand seit August 2015. Zuletzt stand ein Minus von 2,2 Prozent auf 70,18 Euro zu Buche. Der deutsche Leitindex DAX legte um 0,4 Prozent zu.
Konkrete Gründe für den Kursrutsch am Nachmittag konnten am Markt zunächst nicht ausgemacht werden. Verwiesen wurde auf ein derzeit laufendes Gespräch eines Analysten der US-Bank JPMorgan mit dem Firmenchef.
/la/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: Beiersdorf AG