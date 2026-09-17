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Kursrutsch

Boeing-Aktie auf Tief seit Ende März: Airbus-Rivale leidet unter Verschiebung von Testläufen

Boeing-Aktie auf Tief seit Ende März: Airbus-Rivale leidet unter Verschiebung von Testläufen

Boeing-Aktie fällt auf Jahrestief: Verzögerung beim 777X und schleppende Auslieferungen belasten den Ausblick des Flugzeugbauers.

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Die angekündigten Verschiebungen von Testläufen für das Flugzeugmodell 777X haben Boeing am Mittwoch einen Kursrutsch von letztlich 3,69 Prozent eingebrockt auf 201,96 US-Dollar. Im Tagesverlauf rutschte das Papier auf den tiefsten Stand seit Ende März bei 197,01 US-Dollar. Das Minus im bisherigen Jahresverlauf beträgt sieben Prozent, was für Boeing einen der hinteren Plätze im US-Leitindex Dow Jones bedeutet.

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Dass der Airbus-Rivale dennoch bekräftigte, die Auslieferung des lange verzögerten Modells planmäßig im nächsten Jahr aufnehmen zu wollen, half dem Kurs nicht. Für die Verzögerungen macht Boeing die noch ausstehende Zertifizierung einer Dichtung am Triebwerk von GE Aerospace, die den Jet antreibt, verantwortlich.

Während Boeing seine Prognose bekräftigte, in diesem Jahr einen freien Cashflow zwischen einer und drei Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften, sagte Finanzvorstand Jay Malave, es sei nun "etwas weniger wahrscheinlich", den Mittelwert der Prognose zu übertreffen, da die Auslieferungen der wichtigen Modelle 737 und 787 langsamer als geplant voranschritten.

/gl/nas

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14.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
02.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 Boeing Outperform Bernstein Research
11.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets

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