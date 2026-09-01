DEUTZ-Aktie stürzt kräftig ab: Dritter Verlusttag in Folge - Kurszielanhebung verpufft

Kursrutsch

02.09.26 14:32 Uhr

Die DEUTZ-Aktie gibt am Mittwoch deutlich nach, obwohl Warburg Research das Kursziel gerade erst kräftig angehoben hat.

• Trotz einer Kurszielanhebung von Warburg Research auf 19 Euro konnte die Aktie den Abwärtstrend nicht stoppen, da der Verkaufsdruck weiterhin anhält.

• Die DEUTZ-Aktie ist am Mittwoch mit einem Kursverlust von 4,38 % im MDAX die schwächste Aktie und verzeichnet den dritten Verlusttag in Folge.

DEUTZ-Aktie schwächster Wert im MDAX am Mittwoch

Angehobenes Kursziel reicht Anlegern nicht

Dritter Verlusttag in Folge

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Die DEUTZ-Aktie fällt im XETRA-Handel zeitweise um 4,38 Prozent auf 12,02 Euro und ist zwischenzeitlich der schwächste Wert im MDAX. Der Kölner Motorenhersteller gehörte bereits am Vormittag zu den größten Verlierern im Index und weitet den Rückstand zum Gesamtmarkt im weiteren Handelsverlauf noch aus.

Ölpreise und Zinssorgen belasten DEUTZ-Aktie besonders

Ein Grund für den Kursrutsch bei DEUTZ ist die Schwäche im Gesamtmarkt. Steigende Ölpreise und anziehende Anleiherenditen machen Aktien derzeit branchenübergreifend das Leben schwer und schüren Konjunktursorgen bei Anlegern. Höhere Finanzierungskosten belasten dabei nicht nur die Investitionsbereitschaft von Unternehmen, sondern drücken auch auf die Bewertung zukünftiger Gewinne. Zyklische Industriewerte wie DEUTZ, deren Geschäft eng am Konjunkturzyklus hängt, reagieren auf ein solches Umfeld oftmals besonders empfindlich, da steigende Kosten und Zinsen sowohl die Nachfrage nach Investitionsgütern als auch die Margen belasten können.

Kursziel-Anhebung von Warburg Research verpufft

So befindet sich das Papier seit Tagen in einem Abwärtsstrudel und gibt bereits den dritten Tag in Folge spürbar nach. Seit dem Zwischenhoch vergangene Woche Freitag bei 12,45 Euro hat sich die Aktie bereits um rund acht Prozent ermäßigt.

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Auch ein bullishes Signal von der Analystenseite kann daran nichts ändern: Warburg Research hob das Kursziel für DEUTZ am Dienstag von 13,20 auf 19 Euro an und bestätigte die Einstufung "Buy". Damit sieht das Analysehaus rund 59 Prozent Aufwärtspotenzial für das Papier. Doch statt von der optimistischen Experteneinschätzung zu profitieren, sackt die Aktie weiter ab. Offenbar reicht ein deutlich höheres Kursziel derzeit nicht aus, um den Verkaufsdruck bei DEUTZ zu stoppen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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