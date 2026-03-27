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Kursrutsch

secunet-Aktie schwach: Unterstützungen fallen - Abwärtstrend verschärft sich

30.03.26 10:58 Uhr
secunet-Aktie unter Druck: Kursrutsch setzt sich trotz bestätigter Zahlen fort | finanzen.net

secunet Security Networks rutscht weiter ab, charttechnische Faktoren verstärken den Abwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
secunet Security Networks AG
159,40 EUR -12,20 EUR -7,11%
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Der jüngste Kursrutsch bei secunet Security Networks hat sich am Montag weiter zugespitzt. Vorgelegte Zahlen des IT-Sicherheitsunternehmens, die laut Händlern den vorherigen Angaben entsprachen, konnten den Abwärtstrend nicht bremsen. Dass die Titel bis zu zehn Prozent einbüßten und mit 152,80 Euro ein Tief seit fast einem Jahr erreichten, wurde mit charttechnischen Aspekten begründet. Das Minus mäßigte sich zuletzt leicht auf 7,39 Prozent bei 158 Euro.

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Die Aktien standen letztmals im April 2025 unter 160 Euro. Im Verlauf wurde am Montag zuerst die 170-Euro-Marke unterschritten, die im November und Mitte März mehrmals als Unterstützung fungiert hatte. Die These eines Händlers lautete, dass durch den Fall darunter zusätzlicher Druck auf die Aktien ausgeübt wurde. Mit dem testierten Geschäftsbericht 2025 hatte secunet die bereits veröffentlichten Eckdaten bestätigt. Gleiches gilt für die Ende Januar gesteckten Jahresziele.

Der Trend bei den Aktien hat schon länger nach unten gedreht. Ende Januar hatten sie noch gut dagestanden mit einem Hoch seit Juni 2023, doch seither geht der Trend teils steil bergab. In der Spitze haben sie nun seither 38 Prozent verloren. Der Beschluss einer angepassten Dividendenpolitik hatte die Aktien bereits am vergangenen Freitag belastet.

/tih/edh/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: secunet Security Networks AG

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