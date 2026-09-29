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Kursrutsch

VINCI-Aktie unter Druck: Steuerpläne schicken Infrastrukturwerte auf Talfahrt

VINCI-Aktie unter Druck: Steuerpläne schicken Infrastrukturwerte auf Talfahrt

Die Aktien von VINCI haben am Dienstag im frühen Handel deutlich nachgeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aeroports de Paris ADPAct.
107.90 EUR -1.60 EUR -1.46 %
Charts | News | Analysen
Eiffage S.A.
101.95 EUR -3.25 EUR -3.09 %
Charts | News | Analysen
VINCI
108.00 EUR -3.95 EUR -3.53 %
Charts | News | Analysen

Zuletzt verlor der Wert 2,97 Prozent auf 107,85 Euro und markierte damit ein Jahrestief. Auch Titel anderer französischer Infrastrukturunternehmen wie ADP und Eiffage gaben nach.

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Marktteilnehmer verwiesen auf Steuerpläne der französischen Regierung Danach sollen im Rahmen des Haushalts für 2027 Steuern für Transport-Infrastruktur angehoben werden. Die Analysten von Morgan Stanley haben errechnet, dass eine entsprechende Erhöhung das Nettoergebnis von VINCI um neun Prozent belasten könnte. Die Bewertung der Aktie könnte dadurch um 4,50 bis 5,00 Euro fallen.

/mf/mis

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Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.

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