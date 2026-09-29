VINCI-Aktie unter Druck: Steuerpläne schicken Infrastrukturwerte auf Talfahrt
Die Aktien von VINCI haben am Dienstag im frühen Handel deutlich nachgeben.
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Zuletzt verlor der Wert 2,97 Prozent auf 107,85 Euro und markierte damit ein Jahrestief. Auch Titel anderer französischer Infrastrukturunternehmen wie ADP und Eiffage gaben nach.
Marktteilnehmer verwiesen auf Steuerpläne der französischen Regierung Danach sollen im Rahmen des Haushalts für 2027 Steuern für Transport-Infrastruktur angehoben werden. Die Analysten von Morgan Stanley haben errechnet, dass eine entsprechende Erhöhung das Nettoergebnis von VINCI um neun Prozent belasten könnte. Die Bewertung der Aktie könnte dadurch um 4,50 bis 5,00 Euro fallen.
/mf/mis
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