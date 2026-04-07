Kurssprünge

US-Präsident Trumps unterzeichnet eine Verfügung, die Forschung und Patientenzugang zu psychedelischen Substanzen erleichtern soll. Psychedelika-Aktien klettern daraufhin.

• Trumps Verfügung beschleunigt Psychedelika-Forschung

• Psychedelika-Aktien steigen zweistellig

• Regulatorik-Lockerung für Patientenzugang



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Die Aktien von Unternehmen aus dem Bereich psychedelischer Therapien haben zu Wochenbeginn einen kräftigen Kurssprung verzeichnet. Auslöser ist eine neue Verfügung von US-Präsident Donald Trump, die Forschung, Zulassung und Zugang zu entsprechenden Wirkstoffen deutlich beschleunigen soll.

Politischer Rückenwind für neue Therapieansätze

Die bereits am Samstag unterzeichnete Verfügung zielt darauf ab, regulatorische Hürden für psychedelische Medikamente zu senken. Konkret sollen unter anderem 50 Millionen US-Dollar in die Forschung investiert werden, wie aus dem Fact Sheet des Weißen Hauses hervorgeht. Zudem wird der Zulassungsprozess für bestimmte Wirkstoffe beschleunigt.

Trump betonte insbesondere die Bedeutung für Veteranen: "Es ist für viele Menschen, aber insbesondere für unser Militär", sagte er gemäß MarketWatch. "Die Suizid-Epidemie unter Veteranen ist eine nationale Tragödie", fügte er hinzu. Im Fokus steht dabei unter anderem Ibogaine, ein psychoaktiver Wirkstoff, der als potenzielle Behandlung etwa bei Opioidabhängigkeit untersucht wird.

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Aktien reagieren mit Kurssprüngen

Die Börse reagierte unmittelbar. Besonders stark an der Börse performten die Aktien der führenden Unternehmen aus dem Psychedelika-Sektor: COMPASS Pathways legt an der NASDAQ zeitweise um 35,74 Prozent auf 9,04 US-Dollar zu, ATAIBECKLEY gewinnen 27,94 Prozent auf 5,16 US-Dollar, GH Research steigt um 20,83 Prozent auf 22,16 US-Dollar und Definium Therapeutics notiert 3,00 Prozent im Plus bei 23,36 US-Dollar. Psyence Biomedical profitieren von der neuen politischen Unterstützung mit einem Kursplus von 73,03 Prozent auf 13,15 US-Dollar.

Hintergrund ist die Aussicht auf deutlich schnellere Zulassungsverfahren. Unternehmen mit sogenanntem "Breakthrough Therapy"-Status könnten laut Verfügung künftig Voucher erhalten, die ihre Produkte schneller durch den regulatorischen Prozess bringen.

Schnellere Zulassung und breiterer Zugang

Ein weiterer zentraler Punkt: Patienten sollen über den "Right to Try Act" leichter Zugang zu experimentellen Therapien erhalten. Dieses Gesetz erlaubt den Einsatz nicht zugelassener Medikamente bei schwerwiegenden Erkrankungen, wenn andere Optionen ausgeschöpft sind.

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Zudem sieht die Verfügung vor, dass Substanzen der strengen Schedule-1-Kategorie nach erfolgreichen Phase-3-Studien zügig neu klassifiziert werden können - ein entscheidender Schritt für die Kommerzialisierung.

Analysten sehen darin einen Wendepunkt für die Branche. "Wir sehen die Unterzeichnung dieser Executive Order als einen wesentlichen Schritt zur Verringerung des regulatorischen Risikos in dieser aufkommenden Therapiekategorie, was das Vertrauen der Investoren stärkt", erklärte RBC-Analyst Brian Abrahams laut MarketWatch. "Auch wenn Psychedelika nicht ausdrücklich empfohlen werden, deutet die Natur der Anordnung stark auf eine breite Offenheit gegenüber Psychedelika hin."

Pipeline-Fortschritte rücken in den Fokus

Neben dem politischen Rückenwind könnten auch operative Fortschritte den Sektor weiter antreiben. So erwartet Definium Therapeutics erste Phase-3-Daten zur Behandlung von Depressionen bereits bis Juli, gefolgt von weiteren Studiendaten zu Angststörungen im dritten Quartal.

Für Investoren bleibt der Sektor damit hochspekulativ, aber zunehmend institutionell relevant. Die Kombination aus regulatorischer Lockerung, staatlicher Förderung und klinischem Fortschritt könnte Psychedelika-Aktien womöglich nachhaltig in den Fokus des Marktes rücken.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net