Kurssprung

Die Aktien von Aroundtown stehen am Donnerstag vor dem Ausbruch über die nächste charttechnische Indikatorlinie.

Mit einem Kurssprung um acht Prozent auf rund 1,80 Euro erreichten die Titel des Immobilienunternehmens im MDAX ihren höchsten Stand seit September. Nur noch wenige Cent höher liegt die 100-Tage-Linie, die im Chart einen beliebten, mittel- bis langfristig relevanten Indikator abbildet. Klar darüber hatte die Aktie letztmals im Februar gestanden. Zuletzt ging es im XETRA-Handel um 6,19 Prozent nach oben auf 1,77 Euro.

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Das Umfeld am europäischen Aktienmarkt war am Donnerstag allgemein von Erholung geprägt, von der auch andere Immobilienwerte weiter profitierten: Vonovia, LEG Immobilien und TAG Immobilien zeigten sich mit Kursgewinnen im Bereich von zwei bis drei Prozent allerdings weniger schwungvoll. Die Titel der Aroundtown-Tochter Grand City Properties konnten dem Mutterkonzern um 7,5 Prozent nach oben folgen. Sie schafften dadurch bereits den Sprung über die 100-Tage-Linie.

Im Immobiliensektor profitierten die Branchenwerte zuletzt etwas von fallenden Anleiherenditen, die ein Signal für nachlassenden Zinsdruck sind. Aroundtown war am Vortag im Zuge vorgelegter Zahlen außerdem etwas optimistischer mit Blick auf das operative Jahresergebnis geworden. Dies war stark mit dem Einstieg der Tochter Grand City beim Wohnimmobilien-Unternehmen LEG begründet worden. Dieser hat die Aktien aller Beteiligten seit ihrem Oktober-Tief mit gestützt.

"Die Aktie notiert mit einem deutlichen Abschlag gegenüber dem Nettoinventarwert, was sie empfänglich macht für Nachrichten, die auf eine Verbesserung der Ertragslage hindeuten", heißt es am Donnerstag in einem Kommentar des Experten Quentin de Villeneuve vom Baader-Bank-Kooperationspartner Alphavalue. Das Unternehmen bleibe aber hoch verschuldet, was die Schwankungen nach oben und unten verstärke. Er glaubt erst an eine echte Neubewertung, wenn sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen verbessern.

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FRANKFURT (dpa-AFX)