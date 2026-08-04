Palantir-Aktie verkauft: Starinvestorin Cathie Wood nimmt nach Rekordquartal Gewinne mit

Kurssprung genutzt

05.08.26 10:19 Uhr

Nach einem Rekordquartal springt die Palantir-Aktie um fast ein Drittel nach oben. Cathie Wood nimmt das zum Anlass, um sich von einem Teil ihrer Palantir-Aktien zu trennen.

• Trotz der positiven Zahlen bleibt die Bewertung von Palantir umstritten, während ARK Gewinne mitnimmt, ist die Aktie weiterhin eine Kernposition im Portfolio, wobei die zukünftige Entwicklung vom Marktvertrauen abhängt.

• Palantir verzeichnete im zweiten Quartal 2026 einen Umsatzanstieg um 93 % auf 1,935 Mrd. US-Dollar, mit besonders starkem Wachstum im US-Geschäft, was die Aktie um 29,45 % steigen ließ.

ARK Invest verkaufte am Dienstag rund 39.233 Palantir-Aktien aus zwei ETFs

Auslöser war ein Kurssprung nach überraschend starken Quartalszahlen

Palantir hob die Jahresprognose deutlich an, das US-Geschäft wächst rasant

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Cathie Woods Investmentgesellschaft ARK Invest hat am Dienstag 39.233 Palantir-Aktien verkauft, nachdem die Softwarefirma mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und ihre Jahresprognose kräftig angehoben hatte. Die Palantir-Aktie war daraufhin am Dienstag an der NASDAQ um 29,45 Prozent auf 162,66 US-Dollar nach oben geschnellt, was Wood offenbar für Gewinnmitnahmen nutzte. Für die Starinvestorin ist der Trade jedoch kein vollständiger Ausstieg, sondern das jüngste Beispiel eines seit Monaten laufenden Musters aus Käufen bei Kursschwäche und Verkäufen bei Kursstärke.

Rekordquartal als Auslöser für Rally der Palantir-Aktie

Der Auslöser für den Kurssprung der Palantir-Aktie war das zweite Quartal 2026: Der Datenanalyse-Spezialist steigerte den Umsatz um 93 Prozent auf 1,935 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von rund 1,81 Milliarden US-Dollar deutlich. Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte auf 41 US-Cent, während Analysten im Schnitt mit 28 bis 35 US-Cent gerechnet hatten. Besonders das US-Geschäft mit Unternehmenskunden legte kräftig zu: Der Umsatz in diesem Segment wuchs um 149 Prozent auf 764 Millionen US-Dollar, nach einem Plus von 133 Prozent im Quartal zuvor. Palantir hob daraufhin die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf eine Spanne von 8,15 bis 8,158 Milliarden US-Dollar an, deutlich über der bisherigen Spanne von 7,65 bis 7,662 Milliarden US-Dollar.

ARK nimmt Gewinne mit

Am Tag des kräftigen Kursanstiegs reduzierte ARK Invest seine Palantir-Position: Laut der täglichen Handelsmitteilung der Investmentgesellschaft verkaufte der Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF (ARKK) 31.469 Palantir-Aktien, der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF) weitere 7.764 Stück. Das macht zusammen 39.233 Aktien. Der Gegenwert der verkauften Aktien auf Basis des Schlusskurses vom Dienstag beläuft sich auf rund 6,38 Millionen US-Dollar. Für Cathie Woods Fondsfamilie ist ein solcher Verkauf nach einer Kursrally kein neues Muster: In den vergangenen Monaten kaufte ARK bei fallenden Kursen wiederholt zu und verkaufte anschließend wieder, sobald sich die Aktie deutlich erholt hatte.

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Trotz des jüngsten Verkaufs bleibt Palantir für ARK eine Kernposition: Laut Angaben der Investmentgesellschaft befanden sich am Mittwoch noch Palantir-Aktien im Wert von rund 226,95 Millionen US-Dollar im Portfolio des ARKK, der ARKF hält weiterhin Anteilsscheine des Konzerns im Wert von rund 37,91 Millionen US-Dollar.

Bewertung der Palantir-Aktie bleibt Streitpunkt

Trotz der starken Zahlen bleibt die Bewertung der Palantir-Aktie ein Streitthema unter Investoren. Das Unternehmen zählt seit Monaten zu den am intensivsten diskutierten Werten im KI-Sektor, und die Frage, wie viel künftiges Wachstum bereits im Kurs steckt, dürfte auch nach diesem Rekordquartal nicht endgültig geklärt sein. Wie ARK und andere Großinvestoren in den nächsten Tagen und Wochen weiter reagieren, dürfte ein früher Indikator dafür sein, ob der Markt der aktuellen Bewertung weiterhin traut.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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