Kurssprung

Zwei Tage, zwei massive Kurssprünge. Die Aktie von LG Electronics notiert auf einem neuen Allzeithoch, doch eine bestätigte Partnerschaft mit NVIDIA gibt es bislang nicht.

• LG Electronics erreicht neue Rekordstände

• Erwarteter Jensen Huang-Besuch löst KI-Fantasie aus

• Kooperation mit NVIDIA bislang nicht bestätigt



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Die Aktie von LG Electronics schoss an der Börse in Südkorea am Montag letztlich auf einen Kurs von 380.500 Won und markierte damit ein neues Allzeithoch. Auslöser sind Medienberichte, wonach NVIDIA-CEO Jensen Huang im Laufe dieser Woche nach Seoul reist und dort LG-Gruppenvorsitzenden Koo Kwang-mo treffen soll. Bereits am Freitag hatte der Titel um knapp 30 Prozent zugelegt, am Montag folgte nun ein weiteres Plus in gleicher Größenordnung.

Physische KI als Haupttreiber der Spekulation

Im Zentrum der Spekulationen steht das Schlagwort "Physical AI". Investoren wetten darauf, dass LG und NVIDIA ihre Zusammenarbeit in Bereichen wie Robotik, KI-Datenzentren, Smart Factories und Mobilität vertiefen. LG Electronics hatte bereits vor wenigen Wochen bestätigt, mit NVIDIA über mögliche Kooperationen in diesen Feldern zu verhandeln. Südkoreanische Medien berichteten zudem, dass NVIDIA-Manager zuletzt konkrete Gespräche über Robotik-Initiativen geführt haben sollen.

Keine Bestätigung von NVIDIA

Die Kursrally läuft bislang auf reiner Erwartungsbasis. NVIDIA hat weder eine Vereinbarung mit LG bekannt gegeben noch Huangs Seoul-Besuch offiziell bestätigt. Der massive Kursanstieg innerhalb der letzten zwei Handelstage spiegelt damit Erwartungen wider, die noch keiner belastbaren Grundlage standhalten. Auch die LG Corp., die Holdinggesellschaft des Konzerns, legte zuletzt an der Börse in Südkorea um 13,85 Prozent auf 166.900 KRW zu.

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Wo liegt der nächste Prüfpunkt?

Ob die Rally Substanz bekommt, entscheidet sich bei Huangs geplantem Seoul-Besuch in dieser Woche. Anleger dürften genau verfolgen, ob nach den Gesprächen eine offizielle Mitteilung zu konkreten Kooperationsvereinbarungen zwischen LG und NVIDIA folgt. Bleibt sie aus, droht der Kurs den aufgebauten Vorschusslorbeeren hinterherzulaufen.

Das müssen Anleger wissen

Der massive Kurssprung der vergangenen Handelstage trägt die typischen Merkmale einer spekulativ getriebenen Bewegung. Wer jetzt einsteigt, bezahlt eine Prämie, die allein auf der Hoffnung einer Partnerschaft beruht, die weder vertraglich fixiert noch offiziell angekündigt ist. Kommt Huangs Seoul-Besuch ohne konkrete Ergebnisse, fehlt der Katalysator für eine Fortsetzung der Rally. Das Rückschlagpotenzial ist entsprechend hoch. Wer die Aktie bereits im Depot hält, steht vor der klassischen Frage, ob Gewinne gesichert werden sollten, bevor ein Treffen ohne Substanz den Kurs korrigiert. Als Einstiegspunkt eignet sich das aktuelle Niveau nur für Anleger, die bereit sind, auf eine offizielle Bestätigung der Kooperation zu warten und bis dahin erhebliche Kursschwankungen auszuhalten.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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