Lumentum hinkt Chipsektor hinterher: Barclays stuft Aktie hoch und setzt auf KI-Aufholjagd

Kurssprung

21.07.26 10:26 Uhr

Die Lumentum-Aktie hat sich schlechter entwickelt als der breite Chipsektor, doch genau darin sieht ein Barclays-Analyst jetzt die Chance.

• Die nächsten Quartalszahlen am 11. August 2026 werden entscheidend sein, um die Einschätzungen von Barclays zu bestätigen, während die Nachfrage nach den Produkten von Lumentum weiterhin hoch ist und das Unternehmen seine Kapazitäten ausbaut.

• Die Aktie ist trotz eines Anstiegs um 637 % in den letzten 12 Monaten rund 27 % unter ihrem Höchststand vom Mai 2026 und reagiert auf die verzögerte Entwicklung integrierter Optiksysteme, die erst gegen Ende des Jahrzehnts marktreif werden.

• Barclays hebt die Bewertung der Lumentum-Aktie von Equal-weight auf Overweight an, da das Kerngeschäft mit Lasern und Transceivern weiterhin stark ist und die Bewertung nach dem Kursrückgang attraktiver erscheint.

Barclays stuft die Lumentum-Aktie von Equal-weight auf Overweight hoch

Die Aktie liegt rund 27 Prozent unter ihrem Rekordhoch vom 11. Mai 2026

Die nächsten Quartalszahlen stehen am 11. August 2026 an

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Barclays-Analyst Tom O'Malley stufte die Aktie von Lumentum am Montag von Equal-weight auf Overweight hoch. Der Markt reagiert deutlich: Im regulären Handel an der NASDAQ schloss der Titel um 4,47 Prozent höher bei 765,55 US-Dollar, am Dienstag legt er vorbörslich um weitere 4,50 Prozent auf 800,00 US-Dollar zu.

Warum Barclays jetzt optimistischer wird

O'Malley bezeichnet optische Komponenten angesichts des Kursrückgangs im breiteren Halbleitersektor als den interessantesten Teilsektor. Eine mögliche Erklärung für die Kursschwäche von Lumentum sieht er in einer Verlagerung des Anlegerinteresses hin zu anderen Engpässen der KI-Infrastruktur, etwa bei Speicherchips. Aus seiner Sicht hat sich am Kerngeschäft mit Lasern und Transceivern grundlegend nichts geändert, weshalb die Bewertung nach dem Rückgang deutlich interessanter wirke.

Der Streitpunkt: Wann kommen die integrierten Optiken?

Im Zentrum der Debatte steht die Technologie der integrierten Optiken, die für die Kapazitätssteigerung einzelner Systeme wichtig ist und sich von der Verbindung mehrerer Systeme zu größeren Clustern unterscheidet. O'Malley schreibt, das Produktionsvolumen werde erst 2029 oder 2030 wesentlich, und stuft die Technologie für Lumentum als Zusatzbereich ein, der sich erst gegen Ende des Jahrzehnts entwickelt. Needham-Analyst Ryan Koontz sieht die von Lumentum für NVIDIA entwickelten integrierten Optiken zwar als anspruchsvolle neue Technologie mit Verzögerungsrisiko, ist beim Umsatzpotenzial nahezu vollständig integrierter Optiksysteme aber optimistischer, weil diese ein geringeres Entwicklungsrisiko tragen und einen Großteil der Vorteile gemeinsam integrierter Systeme bieten.

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Bewertung: 27 Prozent unter dem Rekord, deutlicher Rückstand zum Sektor

Die Lumentum-Aktie ist in den vergangenen zwölf Monaten um 637 Prozent gestiegen, liegt aber rund 27 Prozent unter ihrem Höchststand vom 11. Mai 2026. Gegenüber dem PHLX Semiconductor Index blieb sie in den vergangenen drei Monaten nach Berechnungen von Dow Jones Market Data um rund 36 Prozentpunkte zurück. Den Hintergrund liefert der rasante Aufstieg des Titels: Lumentum stieß im März 2026 zum S&P 500 und im Mai 2026 zusätzlich zum NASDAQ 100.

Zur Nachfragesituation hatte sich Vorstandschef Michael Hurlston bereits im April 2026 in einem Interview mit Bloomberg geäußert und erklärt, die Produkte von Lumentum seien bis 2027 ausverkauft, weil die Produktion mit der Nachfrage der Hyperscaler nicht Schritt halte. Anfang Juli 2026 sagte er laut einem Bericht von CNBC, das Unternehmen versuche, die Kapazitäten so weit wie möglich auszubauen, um die für die kommenden fünf Jahre erwartete Nachfrage zu bedienen.

Ob sich die These von Barclays bestätigt, entscheidet sich am 11. August 2026. Dann legt Lumentum nach Börsenschluss die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 vor.

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Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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