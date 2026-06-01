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Kurssprung

Marvell Technology-Aktie springt zweistellig hoch: NVIDIA-CEO spricht vom nächsten "Billionen-Unternehmen"

02.06.26 14:14 Uhr
Marvell Technology-Aktie explodiert an der NASDAQ zweistellig: NVIDIA-CEO sieht nächstes Billionen-Unternehmen | finanzen.net

NVIDIAs CEO Jensen Huang bezeichnet den Chipdesigner als nächstes "billionenschweres Unternehmen" - die Aktie reagiert mit dem stärksten Kurssprung seit Monaten.

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• NVIDIA-CEO nennt Marvell Technology nächstes "Billion-Dollar-Unternehmen"
• Marvell-Aktie mit Kursfeuerwerk
• NVIDIA und Marvell durch Partnerschaft verbunden

Die Marvell Technology-Aktie schießt im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Dienstag zeitweise um 18,94 Prozent auf 261,00 US-Dollar nach oben, nachdem NVIDIA-Chef Jensen Huang den Chipdesigner auf der Computex in Taipei öffentlich als nächstes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar bezeichnet hat, wie Reuters berichtet.

Auf Basis des jüngsten Schlusskurses der Marvell-Aktie bei 219,43 US-Dollar zählt das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von knapp 192 Milliarden US-Dollar. Bis zur Billion-Dollar-Marke wäre es dementsprechend noch ein weiter Weg.

Huang und Marvell-CEO Matt Murphy traten gemeinsam auf der Computex-Bühne auf, was die enge Verflechtung beider Unternehmen unterstreicht.

"Nützliche KI ist da", sagte Huang laut MarketWatch und verwies auf KI-Agenten, die Aufgaben mit minimalem menschlichem Eingriff erledigen könnten. Die daraus resultierende Nachfrage nach Rechenleistung treibe sowohl NVIDIA als auch Marvell. Der NVIDIA-Chef betonte Marvells Rolle bei der Bereitstellung von Mikrochips und der notwendigen Infrastruktur für Rechenzentren und Cloud Computing - genau das mache das Unternehmen "so essenziell" und zum nächsten "Billion-Dollar-Unternehmen". Murphy selbst reagierte nüchtern: "Wir haben noch ein wenig Arbeit vor uns, aber wir sind auf dem Weg."

NVIDIA investierte bereits zwei Milliarden Dollar

Das Lob Huangs kommt nicht von ungefähr. Anfang des Jahres investierte NVIDIA zwei Milliarden US-Dollar in Marvell, um die Integration von Marvells kundenspezifischen KI-Chips mit NVIDIAs Netzwerktechnik und Zentralprozessoren zu erleichtern. Zusätzlich arbeiten beide Seiten bei Silizium-Photonik-Technologie zusammen, die Daten per Licht überträgt - ein Ansatz, der in großen Rechenzentren zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die NVIDIA-Aktie legt im vorbörslichen NASDAQ-Handel ebenfalls zu - um 1,26 Prozent auf 227,19 US-Dollar. NVIDIA selbst erreichte die Billionen-Schwelle erstmals im Juni 2023 und ist inzwischen mehr als fünf Billionen Dollar wert. Unternehmen wie Tesla, Meta und Amazon befinden sich ebenfalls oberhalb dieser Marke.

Custom-Chip-Geschäft soll zehn Milliarden Dollar erreichen

Marvell hatte erst vergangene Woche prognostiziert, dass sein Geschäft mit kundenspezifischen Chips im Geschäftsjahr 2029 einen Umsatz von mehr als zehn Milliarden US-Dollar erreichen soll. Treiber ist die steigende Nachfrage von Cloud-Anbietern, die ihre KI-Rechenzentren ausbauen. Marvells Interconnect-Technologien verknüpfen Tausende Prozessoren in Rechenzentren - eine Schlüsselfunktion beim Training und Betrieb großer KI-Modelle.

Bewertungssprung trifft auf ambitionierte Zielsetzung

Auch den kräftigen Kursgewinn vom Dienstag eingerechnet, läge Marvells Börsenwert noch immer weit entfernt von der Billion, die Huang in Aussicht stellt. Ob sich die Bewertungslücke schließt, hängt maßgeblich davon ab, wie schnell das Custom-Chip-Geschäft die angepeilte Zehn-Milliarden-Marke erreicht und davon, wie stark das Unternehmen von der nächsten Welle der KI-Infrastrukturausgaben profitiert. Die nächsten Quartalszahlen dürften zeigen, ob der Umsatzpfad die Euphorie rechtfertigt. Da Marvell erst Ende Mai über seine Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2027 informierte, dürfte es bis dahin noch einige Monate dauern.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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