Definium Therapeutics mit starkem Studien-Coup - Aktie springt hoch

Kurssprung nach Studienerfolg

12.08.26 14:16 Uhr

Positive Topline-Daten zur generalisierten Angststörung lassen Definium Therapeutics deutlich zulegen. Der Wirkstoff erreichte den primären und alle wichtigen sekundären Endpunkte.

• Definium Therapeutics ist finanziell gut aufgestellt mit rund 1,1 Milliarden US-Dollar liquiden Mitteln, plant die weitere Entwicklung von DT120 ODT und erwartet die nächsten Daten im September.

• Die Ergebnisse sind die zweite positive Phase-3-Auswertung für DT120 ODT, nach einem Erfolg bei der Behandlung von Major Depression im Juni 2026, und die nächste Studie (Panorama) wird im September 2026 veröffentlicht.

• Die Phase-3-Studie Voyage zeigt, dass die LSD-Formulierung DT120 ODT bei generalisierter Angststörung alle wichtigen sekundären Endpunkte erreicht hat, mit signifikanten Verbesserungen der Angstsymptomatik.

Studiendaten zu LSD-Therapie sorgen für Kursplus

Sämtliche wichtigen sekundären Endpunkte erreicht

Nächste Studiendaten folgen im September

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Definium Therapeutics hat Topline-Ergebnisse der Phase-3-Studie Voyage zu DT120 ODT bei generalisierter Angststörung vorgelegt. Die Aktie des Biopharmaunternehmens steigt im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Mittwoch zeitweise um 17,38 Prozent auf 48,02 US-Dollar. Es ist die zweite positive Phase-3-Auswertung für den Wirkstoff seit Juni 2026.

Deutliche Verbesserung der Angst-Symptomatik bei Definium Therapeutics

An der Voyage-Studie nahmen 214 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren an rund 35 US-Standorten teil (je 107 in Behandlungs- und Placebogruppe). Der mittlere Ausgangswert auf der Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) lag bei 28,4 in der Behandlungsgruppe und bei 27,4 in der Placebogruppe. Mit 100 Mikrogramm DT120 ODT sank der HAM-A-Score in Woche 12 statistisch signifikant um 5,4 Punkte gegenüber Placebo (p < 0,0001). Der Least-Squares-Mittelwert lag bei minus 11,6 Punkten für DT120 ODT gegenüber minus 6,2 Punkten für Placebo (standardisierte Effektgröße: 0,81).

Das Präparat erreichte laut Definium Therapeutics alle wichtigen sekundären Endpunkte: die Veränderung der Clinical Global Impression-Severity-Skala (CGI-S) in Woche 12, die HAM-A-Veränderung nach einer Woche sowie die CGI-S-Veränderung an Tag 2. Die Ansprechrate in Woche 12 betrug 43 Prozent unter DT120 ODT gegenüber 16 Prozent unter Placebo. Die Behandlung war allgemein gut verträglich. Nebenwirkungen fielen mild bis moderat aus, traten größtenteils am Einnahmetag auf und es zeigten sich keine neuen Sicherheitssignale. Bis zum Erreichen der Kriterien der End-of-Session-Checkliste vergingen im Schnitt 6,4 Stunden.

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Zweiter Erfolg binnen kurzer Zeit, Panorama-Daten im September

Für Definium Therapeutics sind die Voyage-Daten die zweite positive Phase-3-Auswertung für DT120 ODT. Im Juni hatte bereits die Emerge-Studie zu Major Depression positive Ergebnisse geliefert: Dort verbesserte sich der MADRS-Score gegenüber Placebo um 8,1 Punkte in Woche 6 und um 7,3 Punkte in Woche 12 (149 Teilnehmer, keine schwerwiegenden Nebenwirkungen oder Suizidalitätssignale). DT120 ODT ist eine pharmazeutisch optimierte Formulierung von LSD. Sie wird in vier Phase-3-Studien bei generalisierter Angststörung und Major Depression untersucht; geplant ist zudem der Einsatz bei posttraumatischer Belastungsstörung. Die dritte für 2026 angekündigte Auswertung (Panorama-Studie zu generalisierter Angststörung) soll im September 2026 vorliegen. Für die Indikation generalisierte Angststörung hält DT120 von der US-FDA bereits den Status einer Breakthrough Therapy Designation.

Finanziell steht Definium Therapeutics nach eigenen Angaben solide da: Zum 30. Juni verfügte das Unternehmen über liquide Mittel und Investments von rund 1,1 Milliarden US-Dollar (nach 411,6 Millionen US-Dollar Ende 2025). Der Anstieg geht auf ein im Juni abgeschlossenes, aufgestocktes Aktienangebot mit einem Bruttoerlös von 805 Millionen US-Dollar zurück. Der Nettoverlust im zweiten Quartal 2026 lag bei 159,0 Millionen US-Dollar (Vorjahresquartal: 42,7 Millionen US-Dollar). Grund war vor allem eine nicht zahlungswirksame Neubewertung von Optionsschein-Verbindlichkeiten über 86,2 Millionen US-Dollar. Die Liquidität reicht laut Unternehmen aus, um den Betrieb bis ins Jahr 2030 zu finanzieren.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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