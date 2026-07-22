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Kurssprung

Ströer-Aktie springt auf höchsten Stand seit Mai - Spekulation um Investoren-Einstieg

Ströer-Aktie springt auf höchsten Stand seit Mai - Spekulation um Investoren-Einstieg

Die Aktien von Ströer haben am Mittwoch mit einem Kurssprung auf einen Medienbericht über einen möglichen Einstieg von Finanzinvestoren bei dem Spezialisten für Außenwerbung reagiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
39.50 EUR 2.50 EUR 6.76 %
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Die Papiere stiegen auf den höchsten Stand seit Mitte Mai und notierten zuletzt 5,9 Prozent im Plus bei 39,76 Euro.

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Wie das "Manager Magazin" unter Berufung auf Insider berichtet, wollen I Squared Capital und InfraVia Capital Partners die Kontrolle über den Digitalvermarkter übernehmen. Die beiden Finanzinvestoren sollen sich bereits mit den Großaktionären Udo Müller und Dirk Ströer SECo grundsätzlich auf einen Einstieg verständigt haben. Eine offizielle Bestätigung der Beteiligten liege bislang nicht vor.

/edh/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: STRÖER

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DatumRatingAnalyst
14:46 Ströer SECo Market-Perform Bernstein Research
08.07.26 Ströer SECo Sell Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 Ströer SECo Sell Goldman Sachs Group Inc.
21.05.26 Ströer SECo Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 Ströer SECo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)