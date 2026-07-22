Ströer-Aktie springt auf höchsten Stand seit Mai - Spekulation um Investoren-Einstieg

KI-Nachrichtenüberblick

• Die Aktien stiegen auf den höchsten Stand seit Mitte Mai und verzeichneten zuletzt ein Plus von 5,9 % bei 39,76 Euro.

• Laut "Manager Magazin" planen die Finanzinvestoren I Squared Capital und InfraVia Capital Partners, die Kontrolle über den Digitalvermarkter Ströer zu übernehmen.