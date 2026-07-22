Ströer-Aktie springt auf höchsten Stand seit Mai - Spekulation um Investoren-Einstieg
Die Aktien von Ströer haben am Mittwoch mit einem Kurssprung auf einen Medienbericht über einen möglichen Einstieg von Finanzinvestoren bei dem Spezialisten für Außenwerbung reagiert.
Werte in diesem Artikel
Die Papiere stiegen auf den höchsten Stand seit Mitte Mai und notierten zuletzt 5,9 Prozent im Plus bei 39,76 Euro.
Wie das "Manager Magazin" unter Berufung auf Insider berichtet, wollen I Squared Capital und InfraVia Capital Partners die Kontrolle über den Digitalvermarkter übernehmen. Die beiden Finanzinvestoren sollen sich bereits mit den Großaktionären Udo Müller und Dirk Ströer SECo grundsätzlich auf einen Einstieg verständigt haben. Eine offizielle Bestätigung der Beteiligten liege bislang nicht vor.
/edh/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: STRÖER
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:46
|Ströer SECo Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Ströer SECo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer SECo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|Ströer SECo Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer SECo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)