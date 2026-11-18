Zalando-Aktie steigt an DAX-Spitze: Großaktionär Povlsen kauft
Die Aktien von Zalando sind am Mittwochnachmittag nach einem weiteren Kauf von Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen auf den höchsten Stand seit Ende August gesprungen.
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Mit einem Plus von zuletzt 2,68 Prozent auf 29,10 Euro notierten die Zalando-Papiere an der Spitze des DAX.
Stimmrechtsmitteilungen zufolge kaufte Povlsen Zalando-Papiere im Volumen von rund einer Million Euro. Bei Anlegern kommt es grundsätzlich gut an, wenn sogenannte Insider zugreifen.
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FRANKFURT (dpa-AFX)
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