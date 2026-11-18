Kurssprung

Die Aktien von Zalando sind am Mittwochnachmittag nach einem weiteren Kauf von Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen auf den höchsten Stand seit Ende August gesprungen.

Stimmrechtsmitteilungen zufolge kaufte Povlsen Zalando-Papiere im Volumen von rund einer Million Euro. Bei Anlegern kommt es grundsätzlich gut an, wenn sogenannte Insider zugreifen.

Mit einem Plus von zuletzt 2,68 Prozent auf 29,10 Euro notierten die Zalando -Papiere an der Spitze des DAX .

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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