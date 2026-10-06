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Kurssturz

ASOS-Aktie bricht zweistellig ein: Mutmaßlicher Hackerangriff auf Online-Händler

ASOS-Aktie bricht zweistellig ein: Mutmaßlicher Hackerangriff auf Online-Händler

Der britische Online-Modehändler ASOS ist mutmaßlich Opfer eines Hackerangriffs geworden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASOS plc
5.15 EUR -0.48 EUR -8.53 %
Charts | News | Analysen
Snowflake
307.00 EUR 4.50 EUR 1.49 %
Charts | News | Analysen

Tausende Nutzerinnen und Nutzer bekamen auf ihren Smartphones übereinstimmenden Berichten zufolge einen kryptischen Text angezeigt mit dem Titel: "Asos hacked" ("Asos gehackt"). Bislang hat sich das Unternehmen nicht dazu geäußert.

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Laut der Nachrichtenagentur PA lautete der auf den Handys angezeigte Text: "Sehr geehrte Datenschutz- und IT-Verantwortliche von ASOS, wir haben die Snowflake-Instanz vollständig kompromittiert. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, andernfalls werden wir es veröffentlichen." Die Software Snowflake bietet Unternehmen eine Plattform, auf der sie große Mengen an Daten speichern, zusammenführen und analysieren können.

Die Aktie von ASOS bricht am Dienstag zeitweise um 12,55 Prozent auf 4,39 GBP ein. Der Internetauftritt des Händlers schien zunächst nicht betroffen zu sein. ASOS, zu dem auch Marken wie Topshop und Miss Selfridge gehören, hat laut PA weltweit 17 Millionen Kunden.

/mj/DP/nas

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, LMWH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
28.09.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
24.09.26 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.

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