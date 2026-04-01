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Heute im FokusNahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Asiens Börsen im Plus -- Ölpreise steigen wieder deutlich -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- DroneShield, Manycore, Tesla, Meta, NEL im Fokus
Japan Petroleum-Aktie sackt nach Gewinnwarnung ab - Papiere von Exxon, Chevron & Co. im Fokus. UniCredit-Chef fordert Wandel bei Commerzbank. Europäischer Gaspreis steigt deutlich. Heidelberg Materials übernimmt Mehrheit an Akcansa. freenet hat Schuldscheindarlehen platziert. Vorschlag für Bau chinesischer Autos in deutschen VW-Werken. WACKER CHEMIE erhöht Umsatzausblick für 2026.
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