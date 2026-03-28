DAX22.333 +0,2%Est505.526 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 +5,4%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.923 +2,6%Euro1,1496 -0,1%Öl115,1 +0,5%Gold4.538 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Bayer: EU gibt Finerenon zur Behandlung von Herzinsuffizienz frei -- Novo, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien im Fokus
Top News
Geopolitische Risikoprämie treibt Ölaktien wie Shell und BP an - Chevron und Exxon auf Rekordkurs Geopolitische Risikoprämie treibt Ölaktien wie Shell und BP an - Chevron und Exxon auf Rekordkurs
LAIQON: Wichtige Weichenstellungen LAIQON: Wichtige Weichenstellungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kurstreiber Schwarzes Gold

Geopolitische Risikoprämie treibt Ölaktien wie Shell und BP an - Chevron und Exxon auf Rekordkurs

30.03.26 10:38 Uhr
Ölpreis-Explosion treibt Aktien: Neue Allzeithochs an der NYSE bei Chevron und Exxon möglich | finanzen.net

Steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen sorgen zum Wochenstart für Rückenwind bei Energieaktien. Anleger setzen verstärkt auf die großen Ölkonzerne als Profiteure der aktuellen Lage.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,82 EUR 0,09 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
186,18 EUR 2,50 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
151,04 EUR 3,44 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
40,76 EUR 0,76 EUR 1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
114,99 USD 0,42 USD 0,37%
News
Ölpreis (WTI)
101,04 USD 1,40 USD 1,41%
News

• Ölpreise treiben Energieaktien weiter nach oben
• Geopolitische Risiken sorgen für Risikoprämie
• OPEC-Politik bleibt entscheidender Faktor

Wer­bung

Aktien aus dem Ölsektor bleiben auch zum Wochenstart gefragt: Shell-Titel gewinnen an der Börse in London zeitweise 1,64 Prozent auf 35,39 GBP, BP-Aktien legen daneben 1,45 Prozent auf 5,93 GBP zu, während im vorbörslichen NYSE-Handel bei Chevron (+1,42 Prozent auf 214,14 US-Dollar) und Exxon (+1,51 Prozent auf 173,58 US-Dollar) ebenfalls Gewinne zu sehen sind. Auch Occidental Petroleum zeigen sich stark und legen vorbörslich 1,49 Prozent auf 66,29 US-Dollar zu.

Chevron und Exxon vor neuen Höchstständen

Besonders die Chevron-Aktie zieht am heutigen Montag die Aufmerksamkeit auf sich. Erst in der vergangenen Woche hatte die Aktie des Ölkonzerns bei 212,46 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht, das am Montag bereits wieder überschritten werden könnte. Auch Exxon könnte sein jüngstes Allzeithoch, das am 27. März bei 171,23 US-Dollar markiert wurde, im regulären Handel überschreiten.

Die Konzerne überzeugen den Markt mit einer robusten Eigenkapitalquote, trotz einer vergleichsweise hohen Bewertung bleibt das Kaufinteresse ungebrochen, da Anleger verstärkt auf die hohe Dividendenkontinuität des Unternehmens setzen.

Wer­bung

Geopolitische Spannungen als Kurstreiber

Der entscheidende Faktor für die anhaltende Stärke der Ölwerte bleibt die angespannte Lage im Nahen Osten. Nachdem die Ölpreise auch am Montag erneut zulegen und Brent zeitweise 116,07 US-Dollar je Barrel kostete, während WTI für einen Preis von 101,53 US-Dollar gehandelt wurde, verbleibt eine deutliche Risikoprämie im Markt.

Sorgen über mögliche Versorgungsengpässe in der Straße von Hormus halten die Notierungen auf hohem Niveau. Davon profitieren insbesondere die US-Riesen ExxonMobil und Chevron, die aufgrund ihrer starken Präsenz im heimischen Markt und geringerer Abhängigkeit von direkten Exportwegen aus der Krisenregion von Investoren derzeit als stabilere Häfen innerhalb des Sektors geschätzt werden.

Blick auf die kommenden OPEC+-Entscheidungen

Die weitere Richtung für den Sektor wird maßgeblich von der anstehenden Förderpolitik der OPEC+ abhängen. Marktbeobachter diskutieren laut, ob das Bündnis angesichts der hohen Preise eine Produktionsausweitung ab April in Erwägung ziehen könnte. Eine solche Entscheidung könnte den aktuellen Höhenflug der Ölaktien vorübergehend dämpfen. Solange jedoch keine fundamentale Entspannung der geopolitischen Lage eintritt, dürfte das Interesse an den großen Energietiteln als wirksamer Inflationsschutz und Profiteure hoher Rohstoffpreise das Marktgeschehen dominieren.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Chevron und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lowe Llaguno / Shutterstock.com, Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen