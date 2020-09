Powell-Aussagen drücken auf Stimmung: Dow Jones startet im Minus

Der US-Leitindex Dow Jones fällt zum Ertönen der Startglock an der Wall Street um 0,70 Prozent auf 27.834,18 Einheiten.

Die Enttäuschung über die Ergebnisse der jüngsten US-Notenbanksitzung hält in New York an. Zur Wochenmitte hatte der bekannteste amerikanische Aktienindex nur kurz von der Aussicht auf eine jahrelange Fortsetzung der Nullzinspolitik durch die US-Notenbank Fed profitiert und letztlich ein bescheidenes Kursplus behauptet. Doch am heutigen Handelstag ist Börsianern die Lust vergangenen, die Aussagen verunsichern und die Enttäuschung über die vorsichtigen Aussagen der Notenbank wirkt nach.

"Die Fed hat gesagt, sie werde die Zinsen lange niedrig halten. Aber das ist nicht genug", sagt James Athey von Aberdeen Standard Investments. Der Markt wolle "mehr, mehr, mehr". Aussagen der Fed zur Zukunft seien "nicht sehr relevant für einen Markt, dessen Aufmerksamkeitsspanne 24 Stunden beträgt", so Athey, der die Börse vergleicht mit einem "verwöhnten Kind, dem die Süßigkeiten weggenommen wurden".

