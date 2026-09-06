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Kurswechsel

Deutsche Telekom Aktie schwach: Führungswechsel auf breiter Front - was das für Anleger bedeutet

Deutsche Telekom Aktie schwach: Führungswechsel auf breiter Front - was das für Anleger bedeutet

Die Deutsche Telekom-Aktie gibt nach, während binnen kurzer Zeit gleich drei zentrale Vorstandsposten neu besetzt werden.

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  • Deutsche Telekom-Aktie zuletzt unter Druck
  • Finanzchef Illek geht 2027, Nachfolger wird Konzerncontroller Mirchandani
  • Auch Technik- und Produktvorstand werden binnen kurzer Zeit neu besetzt
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Die Aktie der Deutschen Telekom notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,92 Prozent tiefer bei 28,14 Euro. Damit setzt sich der Kursrutsch der vergangenen Monate fort. Auf Sicht von sechs Monaten summiert sich das Minus nun auf über 13 Prozent. Der Rückgang fällt zudem in eine Phase, in der der Bonner Konzern binnen kurzer Zeit gleich drei zentrale Personalien an der Vorstandsspitze verkündet hat und der Markt die Neuaufstellung erst einordnen muss.

Illek geht, ein Konzerncontroller kommt

Finanzvorstand Christian Illek verlässt das Unternehmen nach der Hauptversammlung Ende April 2027 aus Altersgründen. An seine Stelle rückt Dhananjay Mirchandani, der zum 1. Mai 2027 übernimmt. Mirchandani ist seit 2019 im Konzern und leitet seit 2024 das Konzerncontrolling, zuvor arbeitete er unter anderem bei Vodafone Deutschland, der Boston Consulting Group und dem Analysehaus Bernstein. Konzernchef Tim Höttges würdigte Illek als wichtigen Architekten der Unternehmensentwicklung in entscheidenden Phasen.

Netzchef wechselt zum US-Rivalen

Bereits zuvor hatte Technikvorstand Abdu Mudesir das Unternehmen verlassen, um die Sparte für Netzwerke und Technologie bei Verizon zu übernehmen, einem direkten Wettbewerber der Telekom-Tochter T-Mobile US. Als Nachfolger für Technologie und Produkt wurde Jan Hofmeyr berufen, der zum 1. November startet. Hofmeyr war zuvor mehr als zehn Jahre für den Kabelnetzbetreiber Comcast tätig.

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Auch die Produkt- und Digitalfunktion wird neu besetzt

Zum 1. Oktober übernimmt zudem Mladen Mitic die Rolle des Chief Product & Digital Officer und berichtet künftig an Hofmeyr. Mitic war bislang für das Wachstumsgeschäft mit Privatkunden im Europasegment verantwortlich und folgt auf Jonathan Abrahamson, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Zweifel an der neuen Kaderqualität?

In der Branche wird diskutiert, ob die neuen Führungskräfte an das Kaliber ihrer Vorgänger heranreichen. Ein Kenner der Telekommunikationslandschaft äußerte sich laut WirtschaftsWoche kritisch zur Nachfolgerauswahl. Aufsichtsratschef Frank Appel hält dagegen: Mit den Berufungen verbinde der Konzern Erfahrung, Erneuerung und internationale Technologiekompetenz. Ob die neuen Vorstände sich in strittigen Fragen ähnlich durchsetzen können wie ihre Vorgänger, muss sich erst zeigen.

Was das für Anleger der Deutsche Telekom-Aktie bedeutet

Für Anleger steht nun vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob die personelle Neuaufstellung für Kontinuität sorgt oder zunächst für zusätzliche Unsicherheit. Entscheidend wird sein, ob die neuen Vorstände die strategischen Ziele der Telekom nahtlos weiterführen und die operative Entwicklung stabil bleibt. Kurzfristig könnte die geballte Veränderung an der Führungsspitze für erhöhte Aufmerksamkeit am Aktienmarkt sorgen. Mit den kommenden Quartalszahlen dürfte sich zunehmend zeigen, ob die neue Führungsmannschaft das Vertrauen der Investoren gewinnen kann.

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Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com

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03.09.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG

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