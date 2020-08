Schwache Wall Street-Indikationen: DAX fällt ins Minus ab

Werbung

Heute im Fokus

DAX fällt ins Minus -- Wall Street vorbörslich stabil -- ADO Properties verdient mehr -- Philips rudert bei Jahresausblick zurück -- Adler Real Estate, Tesla, Apple, AT&T, Wirecard im Fokus

Warren Buffett kauft sich mit Milliarden in japanische Firmen ein. Veolia will Engie Anteil von knapp 30 Prozent an Suez abkaufen. Credit Suisse beantragt in Spanien offenbar Vollbankenlizenz. Nestlé will US-Firma Aimmune Therapeutics übernehmen. Siemens Energy kündigt Abbau von Kapazitäten an. Chinesische Banken leiden unter Corona-Krise. Allianz-Aktie nach Studie unter Verlierern - Munich Re-Papier stark.