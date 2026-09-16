DAX 25.517 +0,5%ESt50 6.261 +0,4%MSCI World 4.887 -0,5%Top 10 Crypto 9,89 +0,7%Nas 26.151 +0,7%Bitcoin 65.534 +0,0%Euro 1,1532 -0,1%Öl 106,9 -1,7%Gold 4.334 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursziel angehoben

BioNTech-Aktie wenig bewegt: Studienerfolg bei Lungenkrebs lässt Berenberg-Analysten aufhorchen

BioNTech-Aktie wenig bewegt: Studienerfolg bei Lungenkrebs lässt Berenberg-Analysten aufhorchen

Berenberg hebt das Kursziel für BioNTech an. Grund sind vielversprechende Studienergebnisse bei der Behandlung von Lungenkrebs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
83.60 EUR -0.25 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BioNTech von 132 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Gillis honoriert damit starke Ergebnisse in Lungenkrebs-Studien, wie er am Dienstag schrieb. Pumitamig und Elfetabart sähen gegen kleinzellige Lungenkarzinome in Kombination sehr gut aus.

Werbung

Anleger reagieren auf die Einstufung kaum. Die BioNTech-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise marginale 0,02 Prozent tiefer bei 96,67 US-Dollar.

/rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images, Thomas Lohnes/Getty Images

Aktuelle BioNTech (ADRs) Aktie News

Werbung

BioNTech (ADRs) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:36 BioNTech (ADRs) Buy UBS AG
08:56 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 BioNTech (ADRs) Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.