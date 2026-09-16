BioNTech-Aktie wenig bewegt: Studienerfolg bei Lungenkrebs lässt Berenberg-Analysten aufhorchen

Kursziel angehoben

16.09.26 15:47 Uhr

Berenberg hebt das Kursziel für BioNTech an. Grund sind vielversprechende Studienergebnisse bei der Behandlung von Lungenkrebs.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BioNTech von 132 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Gillis honoriert damit starke Ergebnisse in Lungenkrebs-Studien, wie er am Dienstag schrieb. Pumitamig und Elfetabart sähen gegen kleinzellige Lungenkarzinome in Kombination sehr gut aus.

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Anleger reagieren auf die Einstufung kaum. Die BioNTech-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise marginale 0,02 Prozent tiefer bei 96,67 US-Dollar.

/rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:40 / GMT

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