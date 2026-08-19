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Kursziel angehoben

DWS-Aktie erholt sich: Kepler Cheuvreux sieht weiteres Potenzial

DWS-Aktie erholt sich: Kepler Cheuvreux sieht weiteres Potenzial

Die Aktien der DWS haben sich am Donnerstag an ihrer 21-Tage-Linie erholt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
74.05 EUR 1.00 EUR 1.37 %
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Die Papiere der Fondsgesellschaft gewannen dabei via XETRA zeitweise rund 1,9 Prozent auf 74,20 Euro. Das noch junge Rekordhoch wartet bei 76,60 Euro.

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Die Analysten der Investmentbank Kepler Cheuvreux schraubten ihr Kursziel für DWS auf 81,90 Euro nach oben und signalisieren damit weiteres Potenzial. Von einem "isoliert schwachen Quartal" ließen sie sich nicht von einer guten Anlagestory abbringen, so die Experten - zumal das Moment in der Vermögensverwaltungsbranche gerade wieder ziehe.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: DWS, Olga P Galkina / Shutterstock.com

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.08.26 DWS Group GmbHCo Buy UBS AG
29.07.26 DWS Group GmbHCo Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 DWS Group GmbHCo Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 DWS Group GmbHCo Sell Goldman Sachs Group Inc.
08.07.26 DWS Group GmbHCo Buy UBS AG

Information

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