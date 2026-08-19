DWS-Aktie erholt sich: Kepler Cheuvreux sieht weiteres Potenzial
Die Aktien der DWS haben sich am Donnerstag an ihrer 21-Tage-Linie erholt.
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Die Papiere der Fondsgesellschaft gewannen dabei via XETRA zeitweise rund 1,9 Prozent auf 74,20 Euro. Das noch junge Rekordhoch wartet bei 76,60 Euro.
Die Analysten der Investmentbank Kepler Cheuvreux schraubten ihr Kursziel für DWS auf 81,90 Euro nach oben und signalisieren damit weiteres Potenzial. Von einem "isoliert schwachen Quartal" ließen sie sich nicht von einer guten Anlagestory abbringen, so die Experten - zumal das Moment in der Vermögensverwaltungsbranche gerade wieder ziehe.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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Bildquellen: DWS, Olga P Galkina / Shutterstock.com
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|Datum
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|03.08.26
|DWS Group GmbHCo Buy
|UBS AG
|29.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
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|09.07.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group GmbHCo Buy
|UBS AG