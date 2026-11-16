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Kursziel angehoben

FRIEDRICH VORWERK-Aktie springt an: Berenberg hebt Kursziel und bleibt bei “Buy”

FRIEDRICH VORWERK-Aktie springt an: Berenberg hebt Kursziel und bleibt bei “Buy”

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FRIEDRICH VORWERK angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
77.70 EUR 3.90 EUR 5.28 %
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FRIEDRICH VORWERK von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Pipeline- und Anlagenbauer am Freitag ein weiteres Quartal, in dem solide abgeliefert worden sei. Die starke Bedeutung von Joint Ventures im Projektmix sorge für überproportionales Ergebniswachstum./rob/ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:46 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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