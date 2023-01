LANXRSS-Aktie im Plus: UBS belässt LANXESS auf 'Buy'

Die jüngsten Gaspreissenkungen dürfte der Spezialchemiekonzern LANXESS größtenteils an die Kunden weitergeben, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Studie. Aber zumindest kurzfristig erwartet er eine Verzögerung zwischen den Verkaufspreisen und den Herstellungskosten von LANXESS, was sich positiv auf die Rentabilität auswirken sollte. Deshalb habe er seine Ergebnisschätzungen für das vierte Quartal 2022 und das Gesamtjahr 2023 erhöht.

Via XETRA gewinnen die LANXESS-Aktien zeitweise 0,60 Prozent auf 45,45 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2023 / 17:38 / GMT

