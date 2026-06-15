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Kursziel angehoben

Porsche-Aktie dennoch leichter: Barclays stuft Papiere von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch

16.06.26 10:53 Uhr
Porsche-Aktie dennoch schwächer: Hochstufung durch Barclays | finanzen.net

Die Aktien der Porsche AG haben am Dienstagmorgen zunächst einen weiteren Höchststand seit dem Frühjahr 2025 erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
49,40 EUR -0,90 EUR -1,79%
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Dieser lag bei mit 50,66 Euro. Nach insgesamt 42 Prozent Erholung vom Jahrestief im März drehten die Papiere der Zuffenhausener zuletzt aber ins Minus. Auf Tagessicht verliert die Porsche-Aktie im XETRA-Handel bei rund 49 Euro zuletzt etwa anderthalb Prozent.

Die Kursbewegung passt gut zur Argumentation des Experten Henning Cosman von Barclays. Er hatte die Papiere beim neuen Kursziel von 50 Euro auf "Equal Weight" hochgestuft. Cosman hält die Aktienbewertung für sehr üppig, sieht allerdings auch keine Belastungsfaktoren mehr.

Cosman kappte zwar erneut seine operativen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, sieht sich aber für 2028 auf Augenhöhe mit dem Marktkonsens. Auf diesem Jahr liege das Augenmerk am Markt.

Der Experte erinnerte an den zuletzt enorm guten Lauf der Aktien, mit dem sie den Autosektor klar in den Schatten gestellt hatten. Mitverantwortlich dafür waren im Juni Kaufempfehlungen von Goldman Sachs und der UBS. Bis zu deren Kurszielen von 59 und 60 Euro ist noch deutlich Luft nach oben.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Max Earey / Shutterstock.com, tratong / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

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08:01Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
11.06.2026Porsche vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.06.2026Porsche vz BuyUBS AG
13.05.2026Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
11.05.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
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11.06.2026Porsche vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.06.2026Porsche vz BuyUBS AG
11.05.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
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08:01Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
13.05.2026Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
04.05.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Porsche vz NeutralUBS AG
30.04.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
14.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
13.03.2026Porsche vz VerkaufenDZ BANK
12.03.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
21.01.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital

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