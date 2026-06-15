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Kursziel angehoben

Porsche-Aktie fester: Barclays stuft Papiere von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch

16.06.26 08:18 Uhr
Porsche-Aktie in Grün: Hochstufung durch Barclays | finanzen.net

Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG angehoben und die Papiere von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
50,38 EUR 0,08 EUR 0,16%
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Die britische Investmentbank hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 40 auf 50 Euro angehoben und die Papiere von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Die Aktien der Zuffenhausener seien dem europäischen Autosektor in den vergangenen drei Monaten davongerast, schrieb Henning Cosman am Montag. Er kappte zwar erneut seine operativen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, sieht sich aber für 2028 auf Augenhöhe mit dem Marktkonsens. Auf diesem Jahr liege das Augenmerk am Markt. Cosman hält die Aktienbewertung zwar für sehr üppig, sieht allerdings auch keine Belastungsfaktoren mehr.

Die Porsche-Aktie gewinnt am Dienstag im Tradegate-Handel zeitweise 0,76 Prozent auf 50,32 Euro.

/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:00 / GMT

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LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Max Earey / Shutterstock.com, tratong / Shutterstock.com

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08:01Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
11.06.2026Porsche vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.06.2026Porsche vz BuyUBS AG
13.05.2026Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
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11.06.2026Porsche vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.06.2026Porsche vz BuyUBS AG
11.05.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
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08:01Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
13.05.2026Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
04.05.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Porsche vz NeutralUBS AG
30.04.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
14.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
13.03.2026Porsche vz VerkaufenDZ BANK
12.03.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
21.01.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital

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