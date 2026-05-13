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Kursziel angehoben

thyssenkrupp-Aktie im Plus: Citigroup sieht neue Kurstreiber - TKMS ebenfalls stärker

14.05.26 11:25 Uhr
thyssenkrupp-Aktie gefragt: Citigroup erkennt weiteres Potenzial - TKMS zieht mit | finanzen.net

Die Aktien von thyssenkrupp sind am Donnerstag im MDAX unter den besten Werten.

Werte in diesem Artikel
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Die Aktien von thyssenkrupp verbuchen am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise Kursgewinne von 1,92 Prozent auf 10,61 Euro. Nachdem sie in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche bis Anfang dieser Woche etwas unter Druck gestanden hatten, befinden sie sich nun wieder auf Erholungskurs.

Analyst Ephrem Ravi von der Citigroup hob sein Kursziel von 13 auf 15 Euro an. Die Gewinnentwicklung des Industriekonzerns im zweiten Geschäftsquartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb er und sieht in nächster Zeit weitere Kurstreiber. Die Bewertung der Papiere hält er für weiterhin attraktiv, auch nachdem sich der Kurs im Verlauf des letzten Jahres verdoppelt beziehungsweise unter Berücksichtigung des inzwischen ebenfalls im MDAX notierenden Marineschiffbauers TKMS sogar mehr als vervierfacht habe. TKMS gewinnen am Donnerstag zeitweise 0,28 Prozent auf 72,70 Euro.

Die in den nächsten Quartalen erwartete Abspaltung der Sparte Material Services sowie die Monetarisierung des Anteils am Aufzuggeschäft seien Kurstreiber für thyssenkrupp, so Ravi. Zudem drehe der Stahlmarkt genau zum Zeitpunkt der Restrukturierung des Stahlgeschäfts in die richtige Richtung, sodass dieses mittelfristig werthaltiger werden dürfte.

/ajx/jha/

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FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: thyssenkrupp AG

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