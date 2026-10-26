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Kursziel-Anhebung

SpaceX-Aktie dreht ins Minus: Deutsche Bank hebt Kursziel an und bleibt bei "Buy"

SpaceX-Aktie dreht ins Minus: Deutsche Bank hebt Kursziel an und bleibt bei "Buy"

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SpaceX angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

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SpaceX
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SpaceX von 235 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Ergebnissen für das dritte Quartal betrachtete Analyst Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie genauer die Dynamik des Unternehmens im KI-Bereich. Seiner Einschätzung nach könnten die Prognosen für die kommenden Quartale noch zu niedrig angesetzt sein. Zudem werde wohl die Fähigkeit unterschätzt, dass die Firma des Star-Unternehmers Elon Musk ihren technologischen Vorsprung bei Rechenleistung ummünzen könne.

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Die SpaceX-Aktie notierte am Montag an der NASDAQ letztlich 0,40 Prozent tiefer bei 146,90 US-Dollar.

/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT

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Datum Rating Analyst
16:56 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
08:31 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG

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