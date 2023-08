adesso-Aktie: Jefferies belässt Adesso auf 'Buy' - Ziel 190 Euro

Kursziel bestätigt

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für adesso auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen.

Werte in diesem Artikel

Unerwartet starkes Wachstum gehe beim IT-Dienstleister adesso mit einer schwächeren Marge einher, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen entsprechend an.

