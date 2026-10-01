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Kursziel bleibt

adidas-Aktie unter Druck: Berenberg belässt Einstufung auf "Hold"

adidas-Aktie unter Druck: Berenberg belässt Einstufung auf "Hold"

Berenberg belässt die adidas-Aktie auf "Hold". Bei Innovationen komme es zunehmend auf deren erfolgreiche Vermarktung an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
143.20 EUR -3.20 EUR -2.19 %
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Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Investitionen seien das zentrale Thema gewesen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag in seinem Resümee der Investorenveranstaltungen von Adidas, On Holding und Puma. Dabei habe On am meisten geglänzt. Die Neuerungen seien aber in Zeiten immer ähnlicherer technischer Funktionalitäten keine Garantie mehr für Wachstum. Die erfolgreiche Vermarktung der Innovationen gebe letztlich den Ausschlag. Diesbezüglich zeichneten sich vor allem Adidas und On aus. Puma stehe technologisch an der Spitze, dies werde aber noch nicht entsprechend gewürdigt.

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adidas-Aktie unter Druck

Die adidas-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,45 Prozent auf 143,20 Euro.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:01 adidas Buy Deutsche Bank AG
09:46 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 adidas Outperform Bernstein Research
29.09.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 adidas Kaufen DZ BANK

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