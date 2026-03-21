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Kursziel bleibt

Ottobock-Aktie hebt ab: UBS hebt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 74 Euro

24.03.26 10:07 Uhr
Kursrutsch bei der Ottobock-Aktie endet - UBS sieht massives Aufholpotenzial | finanzen.net

Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock bei unverändertem Kursziel von 74 Euro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
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Analyst Graham Doyle sieht nach dem massiven Kursrutsch inzwischen ein klares Chancen-Übergewicht beim Spezialisten für Orthopädietechnik. Die Bewertung liege inzwischen nur noch auf Höhe des Sektors - trotz nahezu doppelt so hohem Wachstum von Umsätzen und Ergebnissen. Der Kursrutsch sei in diesem Ausmaß nicht gerechtfertigt, schrieb Doyle am Montagabend. Die Aktien von Ottobock waren im Tagesverlauf auf ein Rekordtief von 45,56 Euro gefallen.

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Bildquellen: Roman Babakin / Shutterstock.com, Wirestock Creators / Shutterstock.com

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