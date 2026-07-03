RENK-Aktie: Jefferies hält nach Übernahme an Kursziel fest

Kursziel-Check

09:04

Nach der Übernahme von David Brown Defence bekräftigt Jefferies sein Votum für die RENK-Aktie, doch nicht alle Analysten ziehen mit.

• Während Jefferies das Investment positiv bewertet, sieht die DZ Bank einen fairen Wert von 64 Euro und bleibt vorsichtiger bezüglich der Bewertung und der Umsetzung der Wachstumspläne.

• Der Zukauf verschafft RENK Zugang zu Marineprogrammen in Großbritannien, Kanada und Australien und eröffnet das Marktsegment der Antriebstechnik für U-Boote, mit einem Projektbestand von über 817 Millionen Euro bis 2030.

Jefferies bestätigt für RENK die Einstufung "Buy" mit Kursziel 70 Euro

Grund ist die Übernahme von David Brown Defence ohne großen Kapitalbedarf

DZ Bank sieht dagegen nur einen fairen Wert von 64 Euro

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Jefferies bestätigte gestern in einer Branchenstudie das Kaufvotum für die RENK-Aktie und ließ das Kursziel unverändert bei 70 Euro. Auslöser ist der verbindliche Vertrag, den der im MDAX gelistete Rüstungszulieferer zwei Tage zuvor über die Übernahme des britischen Getriebeherstellers David Brown Defence unterzeichnet hat. Aus Sicht von Analystin Chloe Lemarie erfordert der Deal keinen größeren zusätzlichen Investitionsbedarf, was die Kaufempfehlung stützt.

Zugriff auf die Marineprogramme der Five Eyes

Mit David Brown Defence übernimmt RENK einen auf hochpräzise Getriebe für Marine- und Landverteidigung spezialisierten Hersteller aus Huddersfield. Der Deal verschafft dem Konzern Zugang zu Marineprogrammen in Großbritannien, Kanada und Australien, darunter das Programm Global Combat Ship mit bis zu 34 Schiffen sowie Fregatten der Typen 26 und Hunter Class. RENK beziffert den damit verbundenen Auftragsbestand und die Projektpipeline auf mehr als 700 Millionen Pfund, umgerechnet rund 817 Millionen Euro, für den Zeitraum 2026 bis 2030.

Für den Konzern, der bislang vor allem Getriebe für Panzerplattformen wie den Leopard 2 liefert, bedeutet der Zukauf zugleich den Einstieg in Antriebstechnik für U-Boote, ein bislang fehlendes Marktsegment im eigenen Portfolio. Medienberichten von Bloomberg zufolge liegt der Kaufpreis zwischen 200 und 250 Millionen US-Dollar, offizielle Zahlen nannten beide Seiten nicht. Der Abschluss der Transaktion ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen und steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

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Kein neuer Kapitalbedarf, sagt Jefferies

Für Jefferies zählt vor allem, dass sich RENK die Zukäufe leisten kann, ohne die eigene Bilanz zu belasten. Genau an diesem Punkt hatte das Analysehaus im Mai 2026 noch gezweifelt: Damals senkte Lemarie das Kursziel von 78 auf 70 Euro und verwies auf Risiken bei der Umsetzung von Wachstumsplänen im Rüstungssektor. Landverteidigungssysteme blieben zwar das von Jefferies bevorzugte Teilsegment, doch die Bewertungskennziffern wurden vorsichtiger angesetzt, weil sich Auftragseingänge nicht automatisch in stabile Margen übersetzen müssen. Dass der jetzige Zukauf laut Lemarie ohne größeren Investitionsbedarf auskommt, nimmt der Studie vom Mai etwas von ihrer Schärfe und stützt das seither unveränderte Kursziel von 70 Euro.

DZ Bank bleibt vorsichtiger

Nicht alle Analysten teilen den Optimismus in gleichem Maße. Die DZ Bank bestätigt zwar ebenfalls die Einstufung Kaufen für RENK, nennt aber einen spürbar niedrigeren fairen Wert von 64 Euro. Für Anleger bedeutet die Differenz von sechs Euro vor allem eines: Die Übernahme gilt branchenweit als strategisch sinnvoll, über die konkrete Bewertung gehen die Einschätzungen der Analysehäuser aber merklich auseinander.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

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