April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie

Kursziel & Co.

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Commerzbank-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel

3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Commerzbank-Aktie veröffentlicht.

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3 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 41,67 EUR beziffert, während der aktuelle Commerzbank-Kurs an der Börse XETRA bei 35,21 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 43,00 EUR 22,12 21.04.2026 Barclays Capital 42,00 EUR 19,28 20.04.2026 Deutsche Bank AG 40,00 EUR 13,60 16.04.2026 DZ BANK - - 09.04.2026

Redaktion finanzen.net