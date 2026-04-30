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April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie

01.05.26 19:12 Uhr
April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Commerzbank-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
35,38 EUR 0,17 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Commerzbank-Aktie veröffentlicht.

3 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 41,67 EUR beziffert, während der aktuelle Commerzbank-Kurs an der Börse XETRA bei 35,21 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets43,00 EUR22,1221.04.2026
Barclays Capital42,00 EUR19,2820.04.2026
Deutsche Bank AG40,00 EUR13,6016.04.2026
DZ BANK--09.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Commerzbank AG

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