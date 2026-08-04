Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein

Kursziel & Co.

03.08.26 11:37 Uhr

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Intel-Aktie im Überblick.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 106,76 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 90,20 USD beläuft.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 14 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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