Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Intel-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Intel Experten haben ihre Einschätzung der Intel-Aktie veröffentlicht.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 14 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 106,76 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 90,20 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|24.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|85,00 USD
|-5,76
|24.07.2026
|Bernstein Research
|110,00 USD
|21,95
|24.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 USD
|33,04
|24.07.2026
|RBC Capital Markets
|80,00 USD
|-11,31
|21.07.2026
|Bernstein Research
|100,00 USD
|10,86
|21.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets