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Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Novartis-Aktie

01.06.26 16:14 Uhr
Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Novartis-Aktie | finanzen.net

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Novartis-Aktie überprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
114,32 CHF -3,50 CHF -2,97%
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2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Novartis-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Novartis-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 135,00 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,18 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Novartis-Aktie von 117,82 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG135,00 CHF14,5827.05.2026
JP Morgan Chase & Co.135,00 CHF14,5805.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

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27.05.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
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29.04.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
31.03.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
20.03.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.

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