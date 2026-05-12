Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Novartis-Aktie
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Novartis-Aktie überprüft.
Werte in diesem Artikel
2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Novartis-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die Novartis-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 135,00 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,18 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Novartis-Aktie von 117,82 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|135,00 CHF
|14,58
|27.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|135,00 CHF
|14,58
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Novartis News
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com