Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Novartis-Aktie

Kursziel & Co.

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Novartis-Aktie überprüft.

Werte in diesem Artikel

2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Novartis-Aktie veröffentlicht.

Wer­bung Wer­bung

2 Experten stufen die Novartis-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 135,00 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,18 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Novartis-Aktie von 117,82 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 135,00 CHF 14,58 27.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 135,00 CHF 14,58 05.05.2026

Redaktion finanzen.net