Microsoft-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Kursziel & Co.

05.10.26 14:19 Uhr

So haben Experten die Microsoft-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 597,75 USD für die Microsoft-Aktie, was einem Anstieg von 84,85 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 512,90 USD gleichkommt.

Im vergangenen September haben 12 Experten die Aktie von Microsoft wie folgt eingeschätzt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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