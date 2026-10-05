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Kursziel & Co.

Microsoft-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Microsoft-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

So haben Experten die Microsoft-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
472.40 EUR 1.45 EUR 0.31 %
Charts | News | Analysen

Im vergangenen September haben 12 Experten die Aktie von Microsoft wie folgt eingeschätzt.

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12 Experten empfehlen die Microsoft-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 597,75 USD für die Microsoft-Aktie, was einem Anstieg von 84,85 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 512,90 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.625,00 USD21,8629.09.2026
JP Morgan Chase & Co.625,00 USD21,8628.09.2026
Jefferies & Company Inc.575,00 USD12,1128.09.2026
RBC Capital Markets640,00 USD24,7825.09.2026
Jefferies & Company Inc.575,00 USD12,1121.09.2026
RBC Capital Markets640,00 USD24,7810.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:01 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.

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