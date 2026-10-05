Microsoft-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
So haben Experten die Microsoft-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen September haben 12 Experten die Aktie von Microsoft wie folgt eingeschätzt.
12 Experten empfehlen die Microsoft-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 597,75 USD für die Microsoft-Aktie, was einem Anstieg von 84,85 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 512,90 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|625,00 USD
|21,86
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|625,00 USD
|21,86
|28.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|575,00 USD
|12,11
|28.09.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|24,78
|25.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|575,00 USD
|12,11
|21.09.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|24,78
|10.09.2026
Redaktion finanzen.net
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