SAP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Kursziel & Co.

So haben Experten die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Im vergangenen Mai haben 8 Experten die Aktie von SAP SE wie folgt eingeschätzt.

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7 Experten stufen die SAP SE-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 206,88 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von SAP SE auf 155,26 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 200,00 EUR 28,82 18.05.2026 UBS AG 205,00 EUR 32,04 15.05.2026 Jefferies & Company Inc. 230,00 EUR 48,14 14.05.2026 UBS AG 205,00 EUR 32,04 14.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 215,00 EUR 38,48 14.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 175,00 EUR 12,71 14.05.2026 Barclays Capital 220,00 EUR 41,70 05.05.2026 UBS AG 205,00 EUR 32,04 05.05.2026

Redaktion finanzen.net