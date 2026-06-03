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SAP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

05.06.26 15:01 Uhr
SAP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats | finanzen.net

So haben Experten die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
164,12 EUR 2,06 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen Mai haben 8 Experten die Aktie von SAP SE wie folgt eingeschätzt.

7 Experten stufen die SAP SE-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 206,88 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von SAP SE auf 155,26 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG200,00 EUR28,8218.05.2026
UBS AG205,00 EUR32,0415.05.2026
Jefferies & Company Inc.230,00 EUR48,1414.05.2026
UBS AG205,00 EUR32,0414.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)215,00 EUR38,4814.05.2026
JP Morgan Chase & Co.175,00 EUR12,7114.05.2026
Barclays Capital220,00 EUR41,7005.05.2026
UBS AG205,00 EUR32,0405.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SAP AG

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18.05.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
15.05.2026SAP SE BuyUBS AG
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14.05.2026SAP SE BuyUBS AG
14.05.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.05.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
15.05.2026SAP SE BuyUBS AG
14.05.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026SAP SE BuyUBS AG
14.05.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.05.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
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